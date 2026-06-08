午後になると甘いものが欲しくなる…。40代以降が知っておきたい“血糖値と太りやすさ”の関係
「午後３時くらいになるとお菓子が食べたくなる」「チョコレートや甘い飲み物が頭から離れなくなる」
そんなことありませんか？ダイエット中なのに甘いものがやめられないと、「意志が弱いのかも」と落ち込んでしまう人もいるでしょう。しかし、午後の甘いもの欲求には、食べ方や体の反応が関係しているんです。40代以降は体の変化も重なり、“血糖値との付き合い方”が体型管理にも影響しやすくなります。
甘いものが欲しくなるのは“体の反応”かもしれない
食事をすると血糖値は上昇し、その後ゆるやかに下がっていきます。しかし、食事内容や食べ方によっては変動が大きくなり、空腹感やだるさを感じやすくなることも。
40代以降は“午後の食欲”に振り回されやすいことも
年齢とともに活動量や筋肉量、生活リズムは少しずつ変化します。若い頃と同じ食事をしていても、午後になると眠気が強くなったり、間食が欲しくなったりすることもあるでしょう。
でも、そんなときに何気なく食べるお菓子も積み重なると摂取カロリーが増える原因に。「頑張っているのに痩せにくい」と感じる理由となることもあります。
甘いものが欲しくなりにくい食べ方
甘いものを無理に我慢するよりも、“欲しくなりにくい状態”を作ることが大切です。昼食では肉や魚、卵、大豆製品などのタンパク質を意識して取り入れてみましょう。パンだけ、麺だけといった食事よりも満足感が得られやすく、午後の空腹感対策にもつながります。
また、昼食後に10分ほど歩く習慣を取り入れるのもおすすめ。食後に軽く体を動かすことで気分転換になり、午後を快適に過ごしやすくなります。
最近は、食欲を我慢するダイエットよりも、食欲が乱れにくい生活習慣を整える考え方が注目されています。午後の甘いもの欲求に振り回されないためにも、「何を食べるか」だけでなく「どう食べるか」にも目を向けてみてください。小さな習慣の積み重ねが、無理のない体型管理につながっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで制作しています ※本記事は栄養学および一般的な医学的知見をもとに編集部が構成しています ※血糖値の変動には個人差があります。体調に不安がある場合は医療機関へご相談ください
🌼ダイエット中なのに食べたくなる…。40代以降が知っておきたい“空腹との付き合い方”