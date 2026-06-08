清潔感の正体は“髪と服”。40代・50代が見直したい身だしなみ習慣
「なんとなく素敵な人」と感じる人には共通点があります。それは高価な服を着ていることでも、流行を追っていることでもありません。第一印象を大きく左右しているのは、“清潔感”です。
特に薄着になる季節はは、髪や服の状態が目につきやすいもの。40代・50代になると、メイクやトレンドよりも先に、髪と服の整い方が印象を左右することがあります。
髪型より“髪の状態”が印象を決める
ヘアスタイルを変えようとすると、長さや前髪ばかり気になりがち。しかし実際には、髪型そのものよりも髪のコンディションが印象に影響することが少なくありません。例えば、毛先のパサつきや広がり、ツヤ不足。どんなに今っぽいヘアスタイルでも、髪が疲れて見えると全体の印象までくすんで見えやすくなります。
特に梅雨入りする6月は湿気で髪が広がりやすい時期。自然と若々しく見える人ほど、髪型を変える前にツヤ感やまとまりを整えることを意識しています。
服選びより“服の状態”を見直す
服も同じです。トレンドアイテムを取り入れていても、シワやヨレ、毛玉が目立つと清潔感は損なわれやすくなります。反対に、シンプルな服でもきれいな状態で着ている人は、それだけで好印象に見えるもの。
2026年春夏は軽やかな素材や抜け感のある着こなしが人気ですが、こうしたスタイルほど服の状態が印象を左右します。新しい服を買い足す前に、今持っている服を整えることが印象アップへの近道になるでしょう。
お疲れ感は“細部”に出やすい
清潔感を左右するのは、大きな部分よりも細かな部分。伸びかけた前髪、傷んだ毛先、ヨレた襟元、くたびれたバッグ。ひとつひとつは小さなことでも、積み重なると全体の印象に影響し。お疲れ感として表れます。
自然と素敵に見える人は、流行を追いかける前に細部を整えているもの。その積み重ねが、“なんとなく素敵な人”という印象につながっているのです。
40代・50代の若々しい印象は、特別な美容法や高価な服だけで作られるものではありません。髪のツヤを整えること、服をきれいな状態で着ること。まずはその２つを見直すことが、清潔感のある印象への近道になります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容・ファッションに関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
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