5月31日、天皇陛下と長女愛子さまは東京新宿区にある明治神宮野球場に足を運ばれた。

よく晴れたスポーツ日和のこの日、神宮球場では東京6大学野球の早慶戦が行われた。陛下と愛子さまは4回表が終了した時点で球場に入られ、両チームの選手らはグラウンドに並んで脱帽、野球観戦に来ていた人々も拍手で迎えた。

早慶戦は毎回注目が集まる伝統の一戦、この日は9回裏に早稲田の選手がタイムリー打を放ち、劇的なサヨナラ勝ちを決めた。これには愛子さまも興奮されたようだ。

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皇室とスポーツの関係を深掘りしていくと、単なる「観戦」や「公務」の枠では語れないことが見えてくる。そこには、日本の近代化、戦後復興、国際交流、そして国民との距離感の変化までが色濃く映し出されている。特に興味深いのは、時代ごとに皇室とスポーツの意味が変化していることだ。

明治時代は「近代化」、昭和は「復興と国民統合」、平成は「国民との共感」、そして令和は「多様性と国際交流」。そう考えると、スポーツは常に時代を映す鏡であり、皇室はその変化に静かに寄り添ってきた存在なのだと思う。

日本に本格的なスポーツ文化が入ってきたのは明治時代である。それまで武術は存在していたものの、「競技スポーツ」という概念は今ほど一般的ではなかった。

近代化とスポーツ、そして皇室

野球、テニス、ボート、陸上競技などは、西洋文化とともに日本へ入ってきた。明治天皇の時代、日本は急速な近代化を進めていた。その中で、体力づくりや軍事教練の意味もあり、体育教育が重視されるようになる。実はこのころから、皇族たちは馬術や洋式スポーツに親しんでいた。

特に「乗馬」は、皇室と非常に深い関係を持つ競技だった。もともと武家文化ともつながりがあり、皇族のたしなみとして重要視されていたのである。現在でも皇居周辺で皇宮警察の騎馬隊を見ることがあるが、そのルーツにはこの時代の流れがある。

また、学習院では早い段階からスポーツ教育が導入されており、皇族方は幼少期から運動に触れていた。つまり皇室は、日本スポーツ文化の「最初期の理解者」でもあったわけだ。

大正時代になると、皇室とスポーツの距離はさらに近くなる。大正天皇の時代には、「開かれた皇室」への意識が徐々に強まった。人々の生活が少しずつ近代化し、新聞や写真報道が普及したことで、皇族の日常にも注目が集まるようになったのである。このころ、皇族方がテニスやスキーを楽しむ姿が報じられることも増えた。

今では当たり前だが、当時の日本人にとって、皇族がスポーツをする姿はかなり新鮮だった。それまでの皇室は「神聖で近寄りがたい存在」という空気が強かった。しかしスポーツは、その距離感を少しやわらげた。汗を流し、身体を動かし、時には笑顔を見せる。そうした姿に、人々は親近感を抱き始めたのである。

天覧試合が国民と皇室の距離を一気に縮める

昭和時代に入ると、スポーツは一気に「国民文化」になる。特に野球である。戦前から人気はあったが、戦後の野球人気はまさに国民的だった。プロ野球は復興日本の象徴であり、多くの人々が苦しい生活の中で熱狂した。

昭和天皇自身も野球観戦に関心を示していた。1959年には、初のプロ野球天覧試合が行われ、大きな話題となった。「天覧試合」とは、天皇が観戦する特別な試合である。

この1959年の巨人対阪神戦は、日本野球史に残る伝説的試合となった。長嶋茂雄のサヨナラホームランが生まれ、日本中が熱狂した。ただ面白いのは、この試合の本当の意味は単なるスポーツではないことだ。戦後の混乱を乗り越え、日本人が再び「同じことで熱狂できる時代」になった。

その象徴が天覧試合だったのである。「天皇が国民と同じスポーツを楽しむ」。これは戦前には考えにくい光景だった。スポーツが、皇室と国民との心理的距離を縮めた瞬間でもあったと思う。

やはり皇室スポーツ史で最も象徴的なのは、上皇陛下と上皇后美智子さまの出会いだろう。1957年、軽井沢のテニスコート。このエピソードは単なるロマンチックな話として語られがちだが、実際は戦後日本の価値観そのものを変えた出来事だった。

それまで皇室は、一般国民から遠い存在だった。しかし民間出身の美智子さまとの結婚は、「皇室も時代とともに変わる」というメッセージになった。そして、その舞台が「テニス」だったことにも時代性がある。

当時のテニスは、知性や品格、教養を象徴するスポーツだった。激しくぶつかり合うというより、フェアプレーと礼節を重んじる文化が強い。だからこそ、多くの国民は二人の関係に「さわやかさ」を感じたのだと思う。

さらに、この結婚によって「恋愛結婚」へのあこがれが強まったとも言われる。今でこそ自由恋愛は当たり前だが、当時はまだ家柄や見合い文化が色濃い時代だった。

そんな中、「テニスコートで自然に出会った皇太子」という物語は、日本社会に夢を与えた。スポーツが社会意識まで変えた、非常に珍しい例だろう。

スポーツを通じて国民と感情を共有

平成になると、皇室とスポーツはさらに多様化していく。その象徴が高円宮憲仁親王である。高円宮さまは、サッカーへの情熱で特に知られていた。日本サッカー協会の名誉総裁を務め、国内外の大会に積極的に足を運ばれた。日本代表だけではなく、若い世代や地域サッカーにも強い関心を持っていたという。

Jリーグ創設期にも深く関わっており、日本サッカー界に与えた影響は非常に大きい。今では「高円宮杯」という大会名で多くの人がその名を知っている。ここが興味深いのは、高円宮さまが単に「名誉職」ではなかったことだ。実際に競技内容を理解し、海外事情にも精通し、サポーター文化にも理解を示していた。

スポーツを「文化」「教育」「国際交流」として捉えていた点が、とても現代的だったと思う。

なぜ皇室はこれほどスポーツに関わるのか。それは、スポーツが「人間そのもの」を映すからではないだろうか。

努力、礼儀、挑戦、支え合い、フェアプレー。こうした価値観は、皇室が長年大切にしてきた姿勢とも重なる。

そしてもう一つ重要なのは、スポーツには「立場を超える力」があることだ。子どもも大人も、政治家も会社員も、同じ試合を見て熱狂する。勝った瞬間に抱き合い、負けて涙を流す。その「共有感覚」は非常に特別だ。皇室はスポーツを通じて、国民と同じ感情を共有してきた。だから人々は、スポーツの場にいる皇族方に親しみを感じるのだと思う。

皇室とスポーツの歴史は、単なる娯楽史ではない。それは、日本社会の変化そのものでもある。近代化、戦後復興、民主化、国際化、そして国民との距離感。時代ごとに、スポーツは皇室のあり方を映し出してきた。そしてこれからも、スポーツを通じて皇室は国民とのつながりを築いていくのだろう。

文/志水優 内外タイムス