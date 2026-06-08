中高年の無職やひきこもりの実態が、現代の大きな課題となっている。これまでは10代から20代の若者特有の現象と思われがちだったが、近年では80代の親が50代の子どもの面倒を見る「8050問題」が表面化。子どもが自立できないため、親の年金を頼りに同居しているケースが多く、困窮する家族も少なくない。

さらに当事者たちが高齢化し、90代の親が60代の子どもを支える「9060問題」へと移行しつつあり、事態はより厳しさを増している。

この傾向は、内閣府が公表したデータにもはっきりと表れている。「こども・若者の意識と生活に関する調査」によると、15歳から64歳のうち、周囲とのつながりを失ってひきこもり状態にある人は全国で約146万人にのぼると推計された。

これは、生産年齢人口のおよそ50人に1人が当てはまる数字だ。さらに、15歳から39歳までが約73万人であるのに対して、40歳から64歳までの中高年世代も約73万人と、全体の数が完全に拮抗（きっこう）している点が特徴的である。

こうした状況を「本人の甘え」と切り捨てる向きもあるが、その背景にある「要因」を見落としてはならない。中高年のひきこもり当事者の多くは、1990年代後半から2000年代初頭の「就職氷河期」の直撃を受けたり、その後の職場で激しいハラスメントや過酷な労働環境に追い詰められて離職せざるを得なかった背景を持つ。

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特に中高年層の労働市場では、履歴書の空白期間が再就職の決定的な障壁となるのが実態だ。一度キャリアのレールから外れるとやり直しの道は閉ざされかねない。面接にすら進めず不採用が重なるなかで再起の意欲は削がれ、孤立が10年、20年と長期化するスパイラルに陥っていく…。

9060問題から大介護時代へ

そして、この事態がさらに泥沼化するのは、今から20年後、当事者たちが一段と高齢化したタイミングを迎えた時である。現在50代の当事者は70代に、60代の当事者は80代に達し、彼らを支えてきた親世代は存命であれば100歳を超える計算だ。

その先に待つのは、「要介護状態になった認知症の親を、高齢で困窮した子どもが介護する」という、「大介護時代」の幕開けにほかならない。

ネット上でも、「年金だけで2人分の生活を続けるのは正直きつくなってきました。それでも働いてみたらどうだとは言えません」「家族なのに遠慮しながら生活している。この状態が何よりも苦しいのです」「この家は私が動けなくなった瞬間に止まってしまうのだと気づきました。もし次に倒れたらその時この子はどうするのだろう」といった声が聞かれるなど、外に助けを求められないまま不安な毎日を送る高齢の親の苦しみは深い。

行政や自治体も専門の相談窓口を整え、福祉の担当者が連携して家族丸ごと支える仕組み作りを進めている。しかし、長年の孤立で対人不安を抱える本人に対し、ただ就労を急かすだけの支援では逆効果になりかねないとの指摘も多い。

そのため最近では、短時間のアルバイトやオンラインを活用した交流など、即座の雇用をゴールとしない「外部との緩やかなつながり」を段階的に取り戻していく試みも各地で動き出した。

20年後の壊滅的な介護危機を未然に防げるかどうかは、これを個人の責任として切り捨てることなく、一度レールを外れると復帰しにくい雇用の仕組みや、孤立を防ぐ地域包括ケアのあり方を抜本的に見直していけるかどうかにかかっている。