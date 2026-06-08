女優の戸田恵梨香（37）が8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。父親の厳しかった教えについて語った。

家族構成を聞かれた戸田は「兄がいて、妹がいます」と3人きょうだいの真ん中と答え、「どんなお父様？」との質問に「少林寺の師範をやっていて」と明かし、戸田自身も「5歳とか6歳とか、そういう小っちゃい時に、一緒に道場に兄と行ってやっていたっていうのは、ちょっとだけ記憶はあります」と語った。

また、「とにかく、怒られるのが怖すぎて、怒られないようにっていう生活をしていましたね」と言い、門限は6時半だったと明かした。しかも、「父が亡くなったのが6年前なので、6年くらい前まで6時半でした」と言うと、スタジオからは驚きの声が上がった。

戸田は兵庫県神戸市出身で、16歳で上京しているため守れないのでは？という疑問には「東京にいるときはもちろんそうですけど、実家の神戸に帰ると6時半に帰ってきてね」と言われていたとし、学生時代の友達からの誘いなどがあっても、門限を守るため「行かないようにしました」と語った。

それでも父親に「友達と一緒にご飯に行きたいんだけどって言ったら友達に怒るんですよ。“恵梨香をどこに連れて行くんや！”みたいな。“ちゃんとした店なんかないやろ”みたいな」と言い、「母も“6時でも遅いのに”って言っていました。」と両親とも厳しかったという。そのため「怒られるのが恐怖過ぎて…」と振り返り、たまに門限を過ぎてしまうと「7時になったら、携帯の電話がもう…」と言い、苦笑していた。