サッカー日本代表の森保一監督（57）が、6日放送の日本テレビ系「Going！Sports＆News」（土、日曜後11・55）にVTR出演し、W杯北中米大会（11日開幕）に臨む日本代表について語った。

かつてサッカーをプレーし、東京ヴェルディのユースチームにも所属していた俳優・竹内涼真がインタビュアーを務めた。

22年カタール大会に続き、チームの指揮を執る森保監督。同大会では、1次リーグでW杯優勝経験のあるドイツ、スペインをともに撃破し、世界を驚かせた。その後も親善試合でドイツを4−1、ブラジルを3−2、さらに今年はイングランドを1−0で破っている。

竹内から「ブラジル、イングランドを倒して。どうしてあの強豪を倒すことができたのか？」と問われると、森保監督は「理由は2つあって」と前置きして、分析した。

まず一つは強豪との戦いから得た、成功体験だという。「カタールのW杯でドイツに勝ったり、スペインに勝って。親善試合でもドイツと戦って、W杯より相手は本気なんじゃないかというくらいのアウェーで戦って、勝ったりしたのが自信になって、勝つことで、成功体験で付いてきているのかなと思います」と述べた。

さらに、多くの代表選手たちが欧州などの強豪クラブに所属いることも、強みだと指摘。「選手たちは自分たちがよりレベル高く、激しく厳しい戦いを、世界の競争の中で繰り広げているという自信が、凄く大きいかなと思います」と推測した。