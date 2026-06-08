「絶対もう関わらないほうがいいよ」友だちが私の悪口を投稿！？親友からの忠告の裏に隠されていた【恐ろしい事実】とは...！
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！仲の良いゼミの友人と平和に過ごしていた主人公。しかし、あるSNS投稿をきっかけに、信じていた友情が少しずつ崩れてしまって…？
仲良しだったゼミ友だちとの再会
大学で同じゼミに所属していた私は、特に仲の良い友だちがいました。
授業終わりに一緒にご飯に行ったり、悩みを相談しあったりと、「この子にはなんでも話せる」と思えるほど親しい関係だったのです。
そんなある日、2人でキャンパスを歩いていると、偶然高校時代の同級生と再会しました。
久しぶりの再会にテンションが上がった私は、その場で立ち止まり、思わず話しこんでしまいます。
しかし、ふと隣を見ると、ゼミの友だちは退屈そうに黙りこんでいました。
私は慌てて会話を切り上げたものの、彼女の表情にはどこか不機嫌そうな空気が漂っていたのです。
その日はなんとなく気まずいまま解散しましたが、まさかあの出来事が、後に大きなトラブルへ発展するなんて思ってもいませんでした。
突然見せられた“悪口アカウント”
翌日、ゼミの友人はいつになく深刻そうな顔で私に話しかけてきました。
「ちょっと見てほしいものがあるんだけど……」
そう言って差し出されたスマホの画面には、私の容姿や性格をバカにするような言葉がずらりと並んでいたのです。
「これ、昨日会った高校の同級生のアカウントだと思う。絶対もう関わらないほうがいいよ」
確かに、投稿されたタイミングや内容は昨日の出来事を思わせるものばかり。
でも同時に、「あの子がそんなことするかな」という違和感も消えませんでした。
信じたい気持ちと疑う気持ちの間で揺れながら、私は自分で真実を確かめることを決意したのです。
この後、まさかの展開に…！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部