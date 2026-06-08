「絶対もう関わらないほうがいいよ」友だちが私の悪口を投稿！？親友からの忠告の裏に隠されていた【恐ろしい事実】とは...！

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！仲の良いゼミの友人と平和に過ごしていた主人公。しかし、あるSNS投稿をきっかけに、信じていた友情が少しずつ崩れてしまって…？

大学で同じゼミに所属していた私は、特に仲の良い友だちがいました。

授業終わりに一緒にご飯に行ったり、悩みを相談しあったりと、「この子にはなんでも話せる」と思えるほど親しい関係だったのです。

そんなある日、2人でキャンパスを歩いていると、偶然高校時代の同級生と再会しました。

久しぶりの再会にテンションが上がった私は、その場で立ち止まり、思わず話しこんでしまいます。

しかし、ふと隣を見ると、ゼミの友だちは退屈そうに黙りこんでいました。

私は慌てて会話を切り上げたものの、彼女の表情にはどこか不機嫌そうな空気が漂っていたのです。

その日はなんとなく気まずいまま解散しましたが、まさかあの出来事が、後に大きなトラブルへ発展するなんて思ってもいませんでした。