【手・首・耳】沼らせ女子の必須条件♡ イイオンナを狙える「お上品アクセ」特集

好きな男のコを振り向かせたい。でも女のコにだって好かれたい。そこで今回は、本田紗来とともに、イイオンナを狙える「お上品アクセ」をたっぷりとご紹介します。細部のおしゃれまで意識するのが、沼らせ女子になるための必須条件なんです♡

【手・首・耳】イイオンナを狙えるスリーポイント パッと見で印象をつくるものではないけれど、細部まで意識するのが沼らせ女子になるための必須条件。ふとした仕草や、見つめた瞬間に「素敵な女性」と思わせるために、品のよいアクセを取り入れてみるのはいかがでしょう。

Cordinate デコルテあきが映える重ねづけがしゃれ〜 パールの白く清らかな輝きが肌を美しく見せてくれる。シンプルな装いに添えるだけで、ミニマルで洗練された雰囲気に。 フープイヤーカフ 12,980円、ハートイヤーカフ 19,580円／ともにノウハウ ジュエリー パールチョーカーネックレス 17,600円、パールロングネックレス 37,400円／ともにles bon bon（フーブス）ニットタンクトップ 7,150円／COCO DEAL（ココディール）

Cordinate ゴールドで統一しつつあしらいたっぷりで遊びを 重ねづけもうるさくならない、上品なゴールドが◎。 右手人さし指ストーンリング 14,300円、左手人さし指ストーンリング 13,200円、左手中指パールリング 各16,500円／以上les bon bon（フーブス）右手中指ゴールドリング 8,400円／ TUWAKRIM（805showroom）

Item 編集部厳選アクセをご紹介♡ 〈A〉パールリング 24,200円／ヴイエー ヴァンドーム青山（ヴイエー ヴァンドーム青山 有楽町マルイ店）〈B〉ブルーパールリング 6,600円／les bon bon（フーブス）〈C〉シルバーリング 14,300円／ヴイエー ヴァンドーム青山（ヴイエー ヴァンドーム青山 有楽町マルイ店）〈D〉ピンクパールリング 6,600円／les bon bon（フーブス）〈E〉ストーンリング 60,500円／ヴイエー ヴァンドーム青山（ヴイエー ヴァンドーム青山 有楽町マルイ店）〈F〉パールイヤーカフ 12,100円／les bon bon（フーブス）〈G〉ゴールドイヤーカフ 22,880円／ノウハウ ジュエリー〈H〉シルバーピアス 6,500円 ／TUWAKRIM（805showroom）〈I〉ネックレス 31,900円／ヴイエー ヴァンドーム青山（ヴイエー ヴァンドーム青山 有楽町マルイ店） 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）モデル／本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来