【手・首・耳】沼らせ女子の必須条件♡ イイオンナを狙える「お上品アクセ」特集
【手・首・耳】沼らせ女子の必須条件♡ イイオンナを狙える「お上品アクセ」特集
好きな男のコを振り向かせたい。でも女のコにだって好かれたい。そこで今回は、本田紗来とともに、イイオンナを狙える「お上品アクセ」をたっぷりとご紹介します。細部のおしゃれまで意識するのが、沼らせ女子になるための必須条件なんです♡
【手・首・耳】イイオンナを狙えるスリーポイント
パッと見で印象をつくるものではないけれど、細部まで意識するのが沼らせ女子になるための必須条件。ふとした仕草や、見つめた瞬間に「素敵な女性」と思わせるために、品のよいアクセを取り入れてみるのはいかがでしょう。
Cordinate デコルテあきが映える重ねづけがしゃれ〜
パールの白く清らかな輝きが肌を美しく見せてくれる。シンプルな装いに添えるだけで、ミニマルで洗練された雰囲気に。
Cordinate ゴールドで統一しつつあしらいたっぷりで遊びを
重ねづけもうるさくならない、上品なゴールドが◎。
Item 編集部厳選アクセをご紹介♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）モデル／本田紗来（本誌専属）
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来
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