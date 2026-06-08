ベナモール 日本上陸の人気ボディケア♡新作アレクリンコレクション登場

ポルトガル生まれのボタニカルビューティーブランド「Benamôr（ベナモール）」から、新コレクション「ALECRIM（アレクリン）」が登場しました。ポルトガルで古くから親しまれているハーブ・ローズマリーに着想を得たシリーズは、爽やかな香りと植物由来のうるおいを兼ね備えたボディケアアイテムが魅力。毎日のセルフケア時間を心地よく彩る注目の新作をご紹介します♡

ローズマリー香るアレクリンの魅力

「ALECRIM（アレクリン）」とは、ポルトガル語で“ローズマリー”を意味する言葉です。

今回のコレクションには、オーガニックローズマリー精油をはじめ、ユーカリ葉エキスやセイヨウハッカ葉エキスを配合。

ポルトガルの太陽を浴びて育ったハーブを思わせる、爽やかで清々しいハーバルフレグランスが楽しめます。

さらに、アルガンオイルやシアバターなどの植物由来保湿成分を配合。軽やかな使用感でありながら、肌にしっかりとうるおいを届けてくれるのも魅力です。

ローズマリー、ユーカリ、ペパーミントが織りなす香りは、まるでポルトガルの庭園を散歩しているような心地よさ。忙しい毎日の中で、気分までリフレッシュできるセルフケアタイムを叶えてくれます。

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3つのボディケアアイテムを展開

ALECRIM フットクリーム 90mL



価格：4,400円（税込）

ローズマリー、ユーカリ、ペパーミントを思わせる爽やかな香りとともに足元をケアするフットクリームです。

シアバターや植物由来オイルを配合したリッチな処方で、乾燥しやすい足元をしっとり包み込みます。爽快感とうるおいを両立した、シリーズを代表するアイテムです。

ALECRIM ハンドクリーム 50mL／ALECRIM 固形ソープ 100g



上 価格：3,740円（税込）／下 価格：2,310円（税込）

ALECRIM ハンドクリームは、オーガニックローズマリー精油に加え、ユーカリ葉エキスやセイヨウハッカエキスを配合したハンドクリーム。

アルガンオイルとシアバターが手肌にうるおいを与えながらも、べたつきにくい軽やかな使い心地が特徴です。仕事中や外出先でも使いやすく、爽やかな香りが気分転換にもぴったりです。

ALECRIM 固形ソープは、豊かな泡立ちで肌をやさしく洗い上げる固形ソープです。

ローズマリーをイメージした爽やかな香りがバスルームいっぱいに広がり、毎日の入浴時間を特別なリラックスタイムへと導いてくれます。

なお、シャワージェル500mLとハンドクリーム30mLについては、今後順次公開予定となっています。

日本公式オンラインストア限定販売

アレクリンコレクションは、Benamôr日本公式オンラインストア限定で販売されています。

また、2026年6月30日まで送料無料で購入できるため、気になっていた方にとってはうれしい機会です。

ポルトガルの自然やライフスタイルを感じられる今回のコレクションは、自分へのご褒美にはもちろん、大切な方へのギフトにもおすすめ。

爽やかな香りに包まれながら、毎日のセルフケア時間をより豊かなものにしてくれそうです♪

ポルトガルの自然を感じる癒やし時間

ベナモールのアレクリンコレクションは、ローズマリーを中心とした爽やかな香りと植物由来の保湿成分で、心地よいボディケア体験を届けてくれるシリーズです。

フットケアやハンドケア、バスタイムまで幅広く楽しめるラインナップは、毎日の暮らしに小さな癒やしをプラスしてくれます♡この夏はポルトガルの風を感じるようなセルフケアを始めてみませんか。