ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」に藤堂高虎役で出演する俳優・佳久創（かく・そう、３５歳）が６日、ＮＨＫ「土スタ」に生出演。父親が元中日の名投手という事実に加え、双子の兄までサプライズ登場し、ＳＮＳ上が沸いた。

１８５センチの佳久は明治大学ラグビー部で、社会人（トヨタ）にも進んだ有望株だった。しかし社会人２年目で「ヒザを大きくケガ」をし、引退。俳優の道に進んだ。父親は台湾出身で中日で活躍した投手、郭源治氏。実は双子という説明もされ、カメラに向かって「見てる？兄貴〜！見てる〜？来世も双子がいいね」とメッセージを送っていると、兄・佳久耀（かく・よう）さんがサプライズ登場。佳久はイスから立ち上がって「うっそぉ〜？！マジか」と驚いた。

元社会人野球の選手だった耀さんは、創について「頼もしい弟」「優しくてかっこいい、まじめで、高虎はほぼコイツ（笑）。素でやってるんじゃないの（と思う）」と話した。

耀さんは創が出演していた昨年のフジテレビ系ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」に途中から出演。創が弁慶役で出演した「鎌倉殿の１３人」で源義経役だった菅田将暉が、三谷氏に「（佳久創さん）双子なんです」と明かし、急遽、双子の設定で脚本が書き換えられ、出演が決まっていたことも明かされた。

ＳＮＳ上では「双子似過ぎや 高虎くん二人おる」「双子で見分けがつかない」「お兄さんがそっくりでビックリ！」「お父さまプロ野球選手だったの？！」「中日の郭源治の息子なのか！！」「お父さんがなんと！元中日の郭源治！」「双子のお兄さんと父源治のスリーショット、あまりにも尊かった」など多くの声があがる反響となっている。