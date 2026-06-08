名古屋・栄を拠点に活動するアイドルグループ・SKE48の野村実代さん（23）のデビュー10周年を記念した1st写真集「美しい方程式」（撮影：下田直樹、税込3300円、発行：KADOKAWA）が6月15日にリリース。表紙や先行カット、帯コメントが公開されました。これまでグラビア活動をほとんど行ってこなかった野村さんにとって、初の本格的な写真集です。



【写真】ポニーテールがかわいい！ビーチで振り向く野村実代さん

野村さんは13歳で2016年10月に8期生として加入し、現在23歳。写真集は、大人っぽい雰囲気全開のみよまるはもちろん、ふだんあまり見せたことのないキュートな彼女にも出会えるファン待望の一冊です。これまで封印していたグラビアにも初挑戦。衣装のフィッティング直前まで「肌見せは0.01ミリもしない！」と断言していた彼女が一転、「今の若い私の姿を形に残せることが本当に幸せです」と語るように、開放的な姿を惜しげもなく披露しています。



撮影地はタイ・プーケット。インフィニティプール付きのヴィラやパトンビーチに近いリゾートホテルにてロケを敢行しました。先行カットは、彼女のペンライトカラーである赤のランジェリーのバックショットや、赤いスカート姿。さらに、バラを手に持った大人っぽい黒のランジェリー、美しい谷間がちらりと覗く水色の水着、真っ白なワンピースを着てパトンビーチで戯れる様子です。この写真集のためにみよまる自身がデザインし特注した、ピンクのアイドル衣装を着用した姿も公開しています。「絶対にやってみたかった」というヒョウ柄コスプレ、バラを浮かべたバスシーンにも挑戦。ファンならずともたまらない特別感満載の内容です。



通常版の表紙はブラックのランジェリーにファーのコートを持った姿で、彼女自身が表紙にしたいと希望。『美しい方程式』というタイトルは、秋元康氏がみよまるの魅力を表現して名付けたものです。カバーは通常版のほか、セブンネットショッピング、HMV&BOOKS onlineの限定版を含めた全3種類です。



野村さんは「アイドルになって10年。水着NGを貫き通してきた私が、こんなにも私をさらけ出す瞬間は後にも先にもこの一冊だけになると思います。皆さんのおかげで今の若い私の姿を形に残せることが本当に幸せです。一生の宝物。きっと誰かのフェチに刺さる、そんなページがぎゅっと詰まった、私にとって特別な一冊。あなたの特別にもなれますように」と喜びを語っています。



秋元康氏は「最初は、そのスタイルに目を奪われる。でも、知るほどに見えてくる。飾らない性格。夢に向かって進むまっすぐさ。そして気づけば、心も奪われる。この方程式は手強い」とコメントを寄せています。



【野村実代さんプロフィル】

のむら みよ 2003年2月1日生まれ。愛知県一宮市出身。2016年、SKE48の8期生としてグループ加入。2021年、SKE48 28thシングル「あの頃の君を見つけた」にて初の選抜入り。2022年、AKB48グループ×Ray専属モデルオーディションで ​ランキング1位となり、“Raygirl”として活動。2025年、SKE48現役メンバーによるeスポーツチーム「amshy（アムシー）」のメンバーに。SKE48の中心メンバーとしてグループを牽引し、多数のファッションショーに出演するスタイルの良さがSNSで「アイカツ体型」と話題に。今年活動10周年を迎える。ニックネーム：みよまる