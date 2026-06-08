ムード歌謡グループ「純烈」は8日、都内で会見を行い、メンバーの白川裕二郎（49）が来年3月31日をもってグループを卒業すると発表した。これを受け、白川と親交のある芸能人からねぎらいの言葉が相次いだ。

白川は会見の中で涙をこらえながら「去年10月に母親が他界して、純烈を続けるモチベーションが他のメンバーよりなくなった」と吐露。「中途半端な気持ちで続けるのはよくないと思い、スタッフ、メンバー、ファンに申し訳ないと、こういった決断をした」と卒業を決断した敬意を説明した。

純烈は2007年に酒井一圭を中心として6人グループを結成。10年にメジャーデビューを果たした。18年にグループ結成から11年で悲願の「第69回NHK紅白歌合戦」に初出場を果たして以降、8年連続出場を達成。メンバーの脱退・卒業・加入を経て、現在は酒井、白川、後上翔太の初期メンバー3人体制で活動していた。

卒業を発表した白川に対し、芸能界の仲間からねぎらいの声が相次いだ。俳優のつるの剛士はXで「先日のロケ中、まさかの告白にはとっても驚いたけど、それまでめちゃくちゃ考え、葛藤を乗り越えた白川くんには清々しさすら感じました」と、事前に卒業報告を受けていたことを明かし、「とにかく白川くんの次のステージが素晴らしい未来に、そして最幸の人生の折り返しになりますよーに 何はともあれ、また釣り行こう」と呼びかけていた。

白川と2002年放送のテレビ朝日系「忍風戦隊ハリケンジャー」で共演していた俳優の姜暢雄もXを更新。「長い間、本当にお疲れ様！！昔、武道館で矢沢永吉さんのライブに一緒に行ったな。次に行った時は武道館で歌ってる姿を見るなんてな。紅白も毎年当たり前の様に見てたけど、本当にすごい事をやって来たね」とねぎらっていた。