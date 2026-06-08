スピードスケート女子で五輪２大会連続メダリストの高木菜那さんが６日放送のラジオ、ＪＦＮ系列「Ｆｒｏｍ Ａｔｈｌｅｔｅ」に出演。最近の１週間を振り返り「最近、和歌山に行ってたじゃないですか？結構見てくれたっていう人いたんですけど、騙されたんです。騙されちゃったんだよね」と話した。

高木は６日放送のＴＢＳ系「ニンゲン観察モニタリング」に出演。フィギュアスケート女子の村上佳菜子さんとダブルスを組んで卓球に挑戦。相手は変装した卓球五輪メダリストの水谷隼さんと平野早矢香さん組に逆転負けを喫した。

高木さんは「モニタリングだったんで。私はアジア大会を盛り上げるための一つの特番だと聞いてたんで。よっしゃ、アジア大会盛り上げるぞ、と一生懸命卓球練習したんです。そしたら相手、水谷さんと平野さんで。（利き腕とは）逆の手を使ってたのに勝てなかった。こんなにめっちゃ練習したのは何だったんだ、ぐらいの感じで普通に騙されました」と悔しがった。

高木さんは自身のインスタグラムでも番組の様子を投稿。「久しぶりに騙されました！！笑」と悔しさをつづった。同時に「佳菜子ちゃんともおかげでめちゃ仲良くなりました かき氷行く約束もした」と収穫も記していた。