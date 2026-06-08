■【私の新居に義母が先に暮らしていました】のあらすじ切迫早産で入院していた紗江子は、退院後、赤ちゃんと新居で暮らす日を楽しみにしていた。ところが帰宅すると、そこには夫・裕一が黙って住まわせていた義母・房子の姿が！ 房子は善意の顔で家を昭和風に魔改造し、キッチンで喫煙し、夫婦の寝室まで使っていた。紗江子が抗議しても、裕一は「悪気はない」「神経質」と取り合わない。さらに房子は壁に穴を開け、ぎっくり腰を理由に居座り続ける…。限界を迎えた紗江子はー？