7月18日14時から8時間にわたって生放送される音楽特番『音楽の日2026』（TBS）の、第1弾出演アーティストが発表された。

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今回発表された出演アーティストは、＝LOVE、櫻坂46、HANA、FRUITS ZIPPERら計10組だ。

今年の『音楽の日』番組テーマは『こえる。きこえる。』。今年は東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難を、共に越えてきた。壁にぶつかったとき、聞こえてくるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。

なお、出演アーティストやスペシャル企画の続報は、今後の『CDTVライブ！ライブ！』などで発表予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）