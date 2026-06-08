音楽ストリーミングサービス「AWA」にて、ファンの応援行動をもとに順位が決まる新企画「ダンス＆ボーカルランキング」の5月度の結果が発表された。

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4月より開始した本ランキングは、AWA内での楽曲再生、プレイリスト、ラウンジ、コメントといった行動を総合的に集計し、ダンス＆ボーカルアーティストのランキングとして毎月発表するもので、4月より開始された。

5月度の1位は、2カ月連続でトップとなった&TEAM。ラウンジランキングで1位を獲得し、再生、プレイリスト、コメントの各部門でも上位に入っており、幅広い応援行動で存在感を示した。2位のBE:FIRSTはすべての部門でTOP10入りし、総合では先月の5位から順位を伸ばしている。3位のNiziUもコメントランキングで1位を獲得し、2カ月連続でトップ3入りを果たした。

なお、「ダンス＆ボーカルランキング」では、総合ランキングに加え、各指標ごとのランキングも展開。ランキング上位のアーティストには、AWA内広告枠への掲載、プレイリスト関連露出、注目プレイリスト枠への掲載、ABEMA CM放映などの特典が予定されている。

ユーザーは楽曲の再生、プレイリスト公開、ラウンジ開催・参加、コメント投稿などで応援可能で、特にフル再生は効果的な応援方法として位置づけられている。有料プランではより強く応援を届けやすい設計だが、無料でできる応援行動もランキングに反映される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）