連日、目撃が相次いでいるクマ。農家が大切に育てた高級フルーツにも、その手が伸びてきています。

【写真を見る】大切に育てた"赤い宝石"にもクマの脅威が...相次いでさくらんぼがクマに食い荒らされる 畑の監視カメラにはクマの姿も（山形・村山市）

山形県村山市では、きのうからきょうにかけて、さくらんぼをクマに食い荒らされる被害が相次いで確認されています。

市や警察によりますと、きのう村山市湯野沢のさくらんぼ畑で、クマによるさくらんぼの食害が発見されました。

被害にあったのはさくらんぼの木２本で、枝が折られていたということです。

■カメラでクマの姿をとらえた畑も

また、きょう未明には、村山市白鳥のさくらんぼ畑でも、クマによる食害が発見されました。

被害にあった農家に設置していた監視カメラには、体長およそ１メートルのクマ１頭の姿がとらえられています。

被害にあったのは佐藤錦の木２本で、枝折れも確認されています。

いずれも人への被害は確認されていません。

猟友会によりますと、被害が続くようなら、今後箱ワナを仕掛けることも検討していくということです。

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