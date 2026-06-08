ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【高総体】瓊浦5年ぶりの頂点「ハンドボール女子」2年生エ … 【高総体】瓊浦5年ぶりの頂点「ハンドボール女子」2年生エースが個人最多9得点の活躍《長崎》 【高総体】瓊浦5年ぶりの頂点「ハンドボール女子」2年生エースが個人最多9得点の活躍《長崎》 2026年6月8日 20時51分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ ハンドボール女子の決勝は、去年秋の新人戦王者で5年ぶりの優勝を目指す「瓊浦」と、4月の春季選手権を制した「清峰」とのライバル対決となりました。 ※詳しくは動画をご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【解説】「県補正予算案 詳しい内容は？」23年ぶりの7700億円超える予算規模に《長崎》 【いじめ訴訟】 高2自殺で学校側に賠償命令「教員らの予見極めて困難」因果関係は認めず《長崎》 全国のミッフィーカフェ＆ショップがハウステンボスに大集合「ミッフィーバースデーマンス」《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 在宅医療, 葬儀, マンション, 徳島, 墓, 床暖房, 訪問介護, 明大前, 老人ホーム, ネジ