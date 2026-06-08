ピッチに別れを告げました。



熊本県立荒尾高校、現在の岱志高校出身で、ラグビー元日本代表の流大(ながれ・ゆたか)選手が、現役最後の試合に臨みました。



試合後、口にしたのは「感謝」です。



ラグビー元日本代表で、東京サントリーサンゴリアスの㉑流大選手。6日に行われた現役最後の試合は、ベンチスタートとなりました。





流選手は、2019年に日本で開催されたラグビーワールドカップではスクラムハーフとして全試合に先発で出場し、史上初のベスト8入りに貢献しました。■2026年1月8日、流選手の引退会見で…「田舎の小さな町からでも、頑張れば大きな舞台でプレーできる。高校時代に本気で日本代表を目指すと決めて、高校の恩師が必ずできると言ってくれた」2026年1月の引退発表会見で、熊本への思いを語っていた流選手。現役最後の試合は後半14分、途中出場します。ビハインドで迎えた試合終了間際。流選手を起点にサンゴリアスが何度も攻撃し同点を狙います。流選手の見事なサポートもありトライラインに迫りますが、得点することはできず試合終了。流選手、25年にわたるラグビー人生に、幕を下ろしました。■流選手「あれだけ大きい歓声をいただいて、ネームタオルを掲げて応援してもらったので、なにも悔いが残らないくらいやり切ったと言えます。家族もそうですし、仲間、ファンのみなさんがずっと支えてくれたので、これだけ続けてこられたので、ほんとに感謝の気持ちでいっぱいです」日本のラグビー界を引っ張ってきた流選手。次のステージでの活躍にも注目です。