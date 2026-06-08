公園で暮らしていたところを保護され、あたたかなお家に迎えられた三毛猫『ミケちゃん』。彼女の朝は、やることがたくさんあるそうで……。

ミケちゃんの朝のひとときを捉えた動画は、3万再生を突破するとともに、「お利口さんですね」「なんていい子なの」との反響が殺到しています。

【動画：朝起きてお水を飲む三毛猫→窓辺に移動すると……尊すぎる『朝のルーティン』】

保健所収容目前で家族を手に入れた三毛猫・ミケちゃん

三毛猫・ミケちゃんのキュートな日常が好評の人気YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』に投稿されたのは、朝の“お仕事”に励むミケちゃんを記録した動画です。

ミケちゃんは元野良猫の女の子。2021年夏、推定1歳3ヵ月ごろに飼い主さんに保護され、家族の一員として迎えられました。優しく穏やかな性格で、ちょっぴりどんくさい一面もあるというミケちゃん。そんな彼女も、朝は大忙しのようで……。

ミケちゃんの朝は水分補給から

動画序盤には、自動給水機のお水を飲むミケちゃんの横顔が。お水をたっぷり飲んだあとは、お皿に用意されたドライフードに舌鼓を打ち、お部屋のパトロールを行ったといいます。

「ごはん食べたかい？」室内の巡回中、飼い主さんからそう問いかけられたミケちゃんは、ニャンと元気にお返事を。その後は“仕事”に励むべく、キャットタワーを経由し、窓辺に移動したそうで……。

ミケちゃんの大事な“仕事”とは

ミケちゃんの仕事は、お外を“監視”すること。彼女はその朝も窓辺に座り、監視業務にとりかかったといいます。凛とした表情でお外を眺める彼女は愛らしくも頼もしく、多くのチャンネルファンを魅了しました。

しっかりと水分補給し、朝食をとり、室内を見回ったあとは、窓辺でお外の監視に取り組んだミケちゃん。彼女の朝は大忙しで、そこにはたくさんの“えらい”があふれていました。



三毛猫・ミケちゃんの朝のひとときを記録した動画には、「お水飲んでてえらい。ごはん食べててえらい。お仕事しててえらい。そしてかわいい」「水分補給してカリカリも食べてちゃんとお仕事もする、全てにおいて偉いミケちゃん」「お水ちゃんと飲むし、聞き分けも良いし、仕事熱心だし、何よりかわいいし…ミケちゃん世界一えらい！！」など、彼女を絶賛する声が殺到しています。

人気YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』では、保護当初のミケちゃんはもちろん、安全で快適なお家の中、優しい飼い主さんのもと、幸せな毎日を送る彼女の様子が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。