お尻をフリフリさせながら進む、猫ちゃんたちの姿が注目を集めています。話題の動画の再生回数は49万回を超え「最後の方に右側通る、人一倍足音大きい子が好きです」「階段降りる時みんなしっぽが上がるんですね」「歩き方が可愛すぎてたまんない」といったコメントが集まっています。

【動画：『一斉に階段を降りる猫たち』を後ろから見守った結果…たまらなく可愛い光景】

お尻をフリフリ！階段を降りる可愛い後ろ姿

Instagramアカウント「ネコヨメ|保護猫12匹と田舎古民家暮らし」に投稿されたのは、猫ちゃんたちの可愛い後ろ姿です。

たくさんの猫ちゃんたちが階段を降りる様子は、後ろから見るとその可愛さがよく分かるそうです。しっぽをピンと立てて、おしりをフリフリさせながら階段を降りていくのだといいます。

投稿者さんいわく、この日の見どころは「ごま」ちゃんの足音と、「くろすけ」ちゃんの猛ダッシュだそうです。ごまちゃんはぽっちゃりした体型のためか足音が大きめで、ドタドタと降りていったといいます。

そして、くろすけちゃんは「タタタタッ！」と高速で後ろ足を動かしていたそうです。猫ちゃん1匹1匹に注目してみるとより可愛く見えてきますね。

怖かった階段が「大好きな場所」に

実は、猫ちゃんたちが降りていった階段は、投稿者さんがこのおうちを買うのを躊躇した場所だといいます。角度が急で、暗くておばけが出そうな雰囲気だと感じていたそうです。

しかし、猫ちゃんたちが階段を降りる後ろ姿のおかげで、大好きな場所に変わったのだそうです。

上る姿も魅力的！階段は最高の癒やしスポットに

そして、降りる後ろ姿だけでなく、猫ちゃんたちが上ってくるところも可愛いそうです。2頭身でほふく前進をしているように見えるといいます。

怖かった階段を最高の癒やしスポットに変えてくれた猫ちゃんたちでした。これからも、この階段からたくさんの可愛い名場面が生まれそうですね。

投稿には「よく聞いてると、静かな足音の子とドタドタ足音立ててる子の差がすごい」「みんな、しっぽ上げてぷりぷり降りていくおちり姿が愛おしい」「ちょっと太っちょさんのドスドスが可愛くてたまりません」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「ネコヨメ|保護猫12匹と田舎古民家暮らし」では、猫ちゃんたちが階段を降りる様子などが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ネコヨメ|保護猫12匹と田舎古民家暮らし」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。