元テレビ東京の森香澄アナウンサー(30)が8日、自身のインスタグラムを更新。ミューズを務めるランジェリーブランド「PEACH JOHN」のコラボ商品紹介とともに、美しいスタイルを披露している。



【写真】そんな瞳で見つめて…ぎゅっと抱きしめられた「猫になりたい」

「PEACH JOHN Beautyとのコラボ商品ができました 数量限定で発売です！」とボディークリームを紹介して、「ハニーブロッサムの香りでハチミツの保湿成分も入っています 毎日に小さなときめきを添える、幸福感あふれる香りです」と説明。すべすべ美肌のヒップラインを見せた姿で花束と黒猫を抱き、カメラ目線で見つめるカットをアップした。



ランジェリー・ミューズらしい大胆な姿とコケティッシュな雰囲気は、「も、もう♡♡」「可愛いすぎてむり!!笑」「ドキッとした！」「無敵のかわいさにセクシーさまで…もうたまらん…」「猫になりたい…」などと、ファンを虜にしている。



2019年にテレビ東京へ入社した森アナは23年3月、同局を退社。フリーアナウンサーの傍ら、バラエティー番組やドラマ、トーク番組などで幅広く活躍。インスタのフォロワーは116万人を超えている。



（よろず～ニュース編集部）