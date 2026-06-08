“るたん”の愛称で親しまれるグラビアアイドルの一ノ瀬瑠菜がこのほど、SPA!デジタル写真集 「るたんと甘い世界へ」(扶桑社)の発売を記念して誌面カットを公開した。



【写真】メルヘンの世界で描く美しい曲線の後ろ姿

撮影のテーマは、セクシー赤ずきんちゃん‼ お花がいっぱいの花柄ビキニに包まれたマシュマロボディが表紙カットには採用された。また、赤ずきんちゃんをイメージした、おとぎ話のヒロイン風の衣装カットでは太ももがあらわになり、白の長いロングソックスがファンタジー感をより際立たせている。



さらにはキュートな小鳥の髪飾りとフリフリのブルーのビキニ姿でのバックショットでは、描かれた美しい曲線に目を奪われる。ほかにも薄紫の長いレース生地を身にまとって異国のプリンセスを思わせるカットも要チェック！ レースの間からはすらっとしたファッションモデル級の美スタイルをのぞかせている。



一ノ瀬は2007年、埼玉県生まれ。「ミスマガジン2023」で読者特別賞に選ばれ、各誌の表紙を飾っている。アイドルグループ「シャルロット」のセンターとしても活動し、今年2月に卒業した。



（よろず～ニュース編集部）