8時間生放送『音楽の日』第1弾出演アーティスト豪華10組発表【一覧あり】
TBS系列で放送される毎年恒例の音楽特番『音楽の日』が、7月18日午後2時から8時間にわたって生放送される。このたび、第1弾となる出演アーティスト10組が発表された。
【写真】美しすぎる！TBS江藤愛アナ“新しいプロフィール画像”
今回発表されたのは、INI、＝LOVE、EBiDAN、&TEAM、CUTIE STREET、櫻坂46、TWS、HANA、FRUITS ZIPPER、Little Glee Monster（※50音順）の10組。ほか出演アーティストやスペシャル企画の続報は、今後の『CDTVライブ！ライブ！』などで発表予定となっている。
第16回目となる今回は昨年に続き、同局の安住紳一郎アナウンサーと江藤愛アナウンサーが総合司会を務める。
今年の『音楽の日』番組テーマは、「こえる。きこえる。」。今年は東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難を、共に「越えて」きた。壁にぶつかったとき、「聞こえて」くるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持ったアーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。
■出演アーティスト一覧（※50音順）
INI
＝LOVE
EBiDAN
&TEAM
CUTIE STREET
櫻坂46
TWS
HANA
FRUITS ZIPPER
Little Glee Monster
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今回発表されたのは、INI、＝LOVE、EBiDAN、&TEAM、CUTIE STREET、櫻坂46、TWS、HANA、FRUITS ZIPPER、Little Glee Monster（※50音順）の10組。ほか出演アーティストやスペシャル企画の続報は、今後の『CDTVライブ！ライブ！』などで発表予定となっている。
今年の『音楽の日』番組テーマは、「こえる。きこえる。」。今年は東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難を、共に「越えて」きた。壁にぶつかったとき、「聞こえて」くるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持ったアーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。
■出演アーティスト一覧（※50音順）
INI
＝LOVE
EBiDAN
&TEAM
CUTIE STREET
櫻坂46
TWS
HANA
FRUITS ZIPPER
Little Glee Monster