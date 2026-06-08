ラッパー、シンガー・ソングライター、音楽プロデューサーとして活動している、ちゃんみなさん（27）が、一定期間療養することを発表しました。

【映像】ちゃんみな、公式サイトにて発表された内容

8日に更新された公式サイトで、「この度、ちゃんみながのどの不調をはじめとする体調不良を訴え、医療機関で診察を受けた結果、「甲状腺機能低下症に伴うのどの不調」と診断されました。診断結果を踏まえ、医師の指導のもと一定期間の療養が必要であると判断されたため、6月13日に開催されるMUSIC AWARDS JAPAN 2026において予定しておりましたグランドセレモニーでのパフォーマンス出演を見合わせることとなりました」と、説明しています。

2024年7月にアーティスト・ASH ISLANDさんとの結婚と第1子妊娠を、この年の11月に出産を公表していた、ちゃんみなさん。

療養発表にファンからは、「正直、大丈夫かなっていつも心配していました」「お子さんもいらっしゃるし、ご自身の体調が一番大事」「忙しすぎたのもある？」など、心配の声が寄せられています。（『ABEMA NEWS』より）