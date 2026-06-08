名古屋で女性がひき逃げされて死亡した事件。逮捕された男が、「ぶつかった瞬間は気付かなかった」と話していることが分かりました。

【写真を見る】名古屋･中区で死亡ひき逃げ 21歳男を送検 ｢ぶつかった瞬間は気付かず…｣ 横断歩道を渡っていた29歳女性を200メートル引きずったか

きょう送検されたのは、愛知県大治町の会社員・⻆田啓容疑者21歳です。

警察によりますと、⻆田容疑者は6月7日午前1時半ごろ、中区錦2丁目の信号交差点を車で右折する際に、横断歩道を歩いて渡っていた村田あかねさん（29）をはねて死亡させ、そのまま逃げた疑いが持たれています。

｢ぶつかった瞬間は気付かず…｣

村田さんは交差点から200メートルほど離れた場所で倒れていて、車に引きずられたと見られています。



（目撃者）

「信号が青になったらワゴン車が出てきて、女性も渡っていたので女性をひいた。多分 女性を引きずって、（倒れていた場所）まで来ています」

調べに対し、⻆田容疑者は容疑を認めているということですが、「ぶつかった瞬間は気付かず、被害者を振り落とした時にひいたと思った」と話していることが捜査関係者への取材で新たに分かりました。



警察が、当時の状況などを調べています。