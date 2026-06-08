サッカー日本代表MF久保建英（25）が、7日放送の日本テレビ系「Going！Sports＆News」（土、日曜後11・55）にVTR出演し、W杯北中米大会（11日開幕）に臨む日本代表の強みについて語った。

かつてサッカーをプレーし、東京ヴェルディのユースチームにも所属していた俳優・竹内涼真がインタビュアーを務めた。

竹内から「チーム全体、選手の中でも自信が上がってきている」と問われると、久保は「うまくいかなくても大丈夫と思えるのが一番」と、チームのアピールポイントを挙げた。

「うまくいかない時に、自分たちから崩れてしまうチームあるってあると思うんですけど、日本代表の場合はそれがない。前半で2−0、3−0となってしまうと、たぶんもう逆転はないだろうなと思うと思うんですけど、今の日本代表って、2−0は射程圏内ってみんなが思ってハーフタイムを迎える」

今回のW杯代表は、大半が海外クラブに所属し、活躍している。日本代表史上最強チームと呼ばれており、優勝を目標にしている。久保は「台風の目になれるんじゃないかなと思います」と自信をのぞかせていた。