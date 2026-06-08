【漫画】本編を読む

　身に沁みすぎて痛いくらいに共感できる「育児あるある」を、笑いと共に楽しめるコミックエッセイ『子育てしたら白目になりました』（白目みさえ）。

　今回紹介するのは、お母さんの「大丈夫」の基準は、大きくズレているという涙ぐましいお話だ。

　0歳と1歳、年子の子育てをしていたみさえさん。久しぶりに友達から電話がかかってくる。「久しぶり！ 今大丈夫？」。みさえさん「大丈夫やで？」……とは言うものの。

　おそらくお風呂上がり。服を着る間もなく、バスタオル一枚。荒れ放題のテーブルを片付けながら、ひとり遊び中の1歳に危険がないよう注意を向けつつ、足でゆりかごを動かし、0歳をあやすというハイレベルなマルチタスク中であった。

　このシーン、申し訳ないが笑ってしまった。世間様へ取り繕う気など一切ないオープンな姿。このリアルさに120％共感のママも多いはず。

　夕食も卵かけご飯を30秒で食べ、2時間連続で睡眠がとれたことを「奇跡的」と喜ぶみさえさん。お友達は「みさえ今…『健康で文化的な最低限度の生活』送れてないやんな…」と心配する。

　しかしみさえさんは「母親に人権ってあるん…？」と衝撃発言（！）まで。

　育児中のお母さんが口にする「大丈夫」はかなりギリギリのラインを必死に生きた結果、「これくらいなら（まだ）大丈夫（もっと修羅場を知っている）」という、ハイレベルな「大丈夫」なのである。今回も身に沁みました。

文＝雨野裾