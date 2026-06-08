育児中のお母さんの「大丈夫」は大丈夫じゃない!? 数々の修羅場を掻い潜った結果【書評】
【漫画】本編を読む
身に沁みすぎて痛いくらいに共感できる「育児あるある」を、笑いと共に楽しめるコミックエッセイ『子育てしたら白目になりました』（白目みさえ）。
今回紹介するのは、お母さんの「大丈夫」の基準は、大きくズレているという涙ぐましいお話だ。
0歳と1歳、年子の子育てをしていたみさえさん。久しぶりに友達から電話がかかってくる。「久しぶり！ 今大丈夫？」。みさえさん「大丈夫やで？」……とは言うものの。
このシーン、申し訳ないが笑ってしまった。世間様へ取り繕う気など一切ないオープンな姿。このリアルさに120％共感のママも多いはず。
夕食も卵かけご飯を30秒で食べ、2時間連続で睡眠がとれたことを「奇跡的」と喜ぶみさえさん。お友達は「みさえ今…『健康で文化的な最低限度の生活』送れてないやんな…」と心配する。
しかしみさえさんは「母親に人権ってあるん…？」と衝撃発言（！）まで。
育児中のお母さんが口にする「大丈夫」はかなりギリギリのラインを必死に生きた結果、「これくらいなら（まだ）大丈夫（もっと修羅場を知っている）」という、ハイレベルな「大丈夫」なのである。今回も身に沁みました。
文＝雨野裾