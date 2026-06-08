井之脇海「戯曲を読み解き、作品のシニカルさを伝えられたら」

6月8日からスタートする舞台『レディエント・バーミン Radiant Vermind』に出演する、井之脇海さんにインタビュー。本作への意気込みを語ってくれました。

自分自身を突き詰めていけるところが舞台の面白さ

「夢の家を差し上げます」という手紙を受け取った若い夫婦。しかしその家にはとんでもない秘密が。人間のグロテスクさを幻想的な世界観で描く英国の劇作家、フィリップ・リドリー。リドリー作品をこよなく愛する演出家・白井晃により2016年に上演された舞台『レディエント・バーミン』が新たなキャストを得、10年ぶりに再演。今回、夫・オリーを演じる井之脇海さんは、10年前に本作を観て演じたいと思ったそう。

「当時、映画は観ていたけれど演劇はあまり観る機会がなく、たぶんこれが自分で初めてチケットを買った演劇だったと思います。一組の夫婦が、どんどん表情を変えながら、どこか楽しそうに破滅に向かっていく様子が衝撃でしたし、プロの俳優のかっこよさも感じた舞台でした」

この観劇体験をきっかけに舞台に興味を持つようにもなった。

「自分自身を突き詰めていけるところが舞台の面白さだと思っています。映像作品の時にもたくさん考えますが、トライできる機会があまりない。稽古場で何百回とトライするうち自分でも思っていなかった感情が引き出されたり行動したり…書かれたホンを超えてくる瞬間があって、それが面白いんですよね」

理想のマイホームを手に入れるため、いつしかふたりは秘密の虜に。美しく残酷で、身につまされる物語だが、根底にあるのは「妻の夢を叶えたいという愛」。だからこそ「大事なのは稽古期間にどれだけ信頼関係を築けるか」だと話す。妻のジル役には、これまでにも何度か共演経験がある清原果耶さんが扮する。

「自分がどう見えるかではなく、作品や役のことを第一に考える、とても信頼できる俳優です。自分で言うのもなんですが、作品に向かう真面目さが似ている気がして、お互いがやりたいことへの理解が早いぶん、僕らなら豊かで密度が高いものができるんじゃないかと思っています」

それは、井之脇さん自身が相手の機微を掬い取れる人だからだろう。

「僕らの仕事は、戯曲や演出、共演者といった周りの助けがなければ成立しないもの。その助けに僕自身が気が付けなかったら、ダメだと思うんです。だからできるだけ周りを見ようと意識しています」

もともと「演じる前に作品読解をすごくするタイプ」だとか。

「どのシーンでも、自分が登場する意味や役割を捉えておきたいんです。今回も、なんとなくで芝居をして、作品のシニカルな面白さが伝わらないと嫌なので、そこをしっかり読み解いて演じたいです」

井之脇海

いのわき・かい 1995年11月24日生まれ、神奈川県出身。6月に『君は映画』、8月に『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』と出演映画が公開されるほか、9月には舞台『リア王-KingLear-』が控える。

information

『レディエント・バーミン Radiant Vermin』

生まれてくる赤ちゃんを待ち望む、オリー（井之脇）とジル（清原）の夫婦のもとに「夢の家を差し上げます」という手紙が届く。引っ越した次の日、ふたりは偶然、夢の家の残酷な秘密を知る…。

6月8日（月）〜7月5日（日） 東京・シアタートラム 作／フィリップ・リドリー 翻訳／小宮山智津子 演出／白井晃 出演／清原果耶、井之脇海、池津祥子 全席指定S席9000円ほか 兵庫、宮崎、新潟、愛知公演あり。世田谷パブリックシアターチケットセンター TEL. 03-5432-1515（10:00〜19:00） チケットサイト