北の大地・北海道を発信源に躍進を続ける7人組アイドルグループ「限りなく白く」。そのステージで確かな歌声を響かせる二葉優莉愛には、かつて夢の入り口で立ち尽くし、涙を流した過去がある。憧れの先輩の背中を追いかけて踏み出した一歩、デビュー直後に味わった深い挫折、そして折れそうな心を支え続けた「言葉」とは。（「推し面」取材班）

アイドルを志したきっかけは、高校生の頃に遡る。事務所の先輩である「タイトル未定」の冨樫優花が同じ学校の出身で、その歌やダンスを間近で見ながら学生生活を過ごしてきた。「アイドルとしてデビューする姿を見た時から、自分もアイドルになりたいと思い始めました」。

しかし、元々は自分に自信がないタイプ。アイドルを夢にすることすら恐れ、最初のオーディションは応募要項を書き上げながらも、最後の送信ボタンが押せなかった。やらなかったことに猛烈な後悔を抱えて過ごした1年後、再びチャンスが訪れる。

「同じことを繰り返したらまた後悔する」。勇気を振り絞り、締め切り1分前の23時59分、本当にギリギリで画面をタップした。「次はもうやってみて、砕けるならそれでいいじゃんっていう気持ちでした」と、運命の夜を振り返る。

だが、念願の世界へ飛び込んだ先に待っていたのは、容赦のない現実だった。幼い頃からダンスを習っていたわけではなく、ただ「歌が好き」という理由だけで入ったため、レッスンの進度についていけない。周りができていることが自分だけできない焦りと悔しさ。デビューライブの日には振付が分からなくなり、パニックのままステージを走り回った。

次のライブでも頭が真っ白になり、舞台裏へ逃げ出して泣き崩れた。

「一番最初に辞めるのは、この子だ――」

周囲からそんな容赦のない声がささやかれる中、折れなかったのは「自分がやりたいことだから、自分で乗り越えるしかない」という執念があったからだ。レッスンの後は毎回、近くの公園に直行。1人で2時間も3時間もステップを踏み続け、次のレッスンまでに必死で追いついた。失敗しても誰も責めずにカバーしてくれたメンバーへの感謝を胸に、夜の公園で泥臭く前を向き続けた。

そんな歩みの中で、今も心に留めている座右の銘がある。「生きてるだけでいい」という言葉だ。「私、奇麗事が嫌いなんです」。人気が数字として可視化される厳しい世界。メンタルが弱い方だと自認する中で、深く悩み、消えてしまいたいとすら思った夜もある。だからこそ、「生きてるだけで偉いじゃん」と自分に言い聞かせる盾が必要だった。

その言葉は今、誰かを救うための光へと変わりつつある。「私みたいに『自分なんか』って思ってる人たちに、ちょっとだけでも伝わったらいいな、って」

かつてステージ裏で泣いていた姿を知るファンからの「成長したね」という言葉、新しく出会った人からの「歌が上手だね」というストレートな称賛。そのすべての声に支えられ、つらい壁を乗り越えてきた。

出演決定の瞬間は涙が止まらなかった憧れの大舞台「TOKYO IDOL FESTIVAL（TIF）」をはじめ、「関ケ原唄姫合戦」や地元の大型野外フェス「安平フェス」も控える。「毎年最高の夏ですけど、さらに最高というのを更新していきます」

1分前の勇気から始まった物語。夜の公園で流した涙を強さに変えて、今年も最高の季節を鮮やかに塗り替えていく。