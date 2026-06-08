明治安田J2・J3百年構想リーグを終え、船越監督が8日、今シーズンを総括する会見を開きました。



チームの課題を見つめるとともに、J1復帰を目指す8月からの新シーズンに向け、「ワンプレーにこだわる姿勢を求めていきたい」と意気込みを語りました。



8日午後に開かれた船越監督の総括会見。40チーム中7位で今シーズンを終えたことについて。





【アルビレックス新潟 船越 優蔵 監督】「結果的に7位というところで優勝目指してやってきた中では残念な結果であったことは否めないかなと思っております」リーグ戦序盤は自分たちのサッカーが浸透しきれなかったと話す船越監督。ただ、その中で転機となった試合がありました。【アルビレックス新潟 船越 優蔵 監督】「個人的に思うのはアウェーの高知の試合ですかね。あそこで残念ながら負けてしまいましたけど」それが、4月12日に行われた第10節・アウェーの高知戦。試合は奥村のシーズン初ゴールで先制するものの、その後、セットプレーから立て続けに失点し敗れました。【アルビレックス新潟 船越 優蔵 監督】「ちょっと不甲斐ない戦いでアウェーで帰ってきて高知から帰ってきてそのままここでトレーニングしたんですね。そのトレーニングが素晴らしかった。全員がギラギラしてもちろんベテランの選手も移動があって疲れている中でもこのままじゃ終われないんだというような気迫を感じたトレーニング」これを機にチームとして取り組んできたことが浸透してきたと話す船越監督。チームは次のホーム今治戦から地域リーグラウンドで6勝2敗と勝ち点を積み上げます。一方で課題も残りました。【アルビレックス新潟 船越 優蔵 監督】「改善点としましては得点数がそんなに多くはなかったのでそこはしっかりと改善しなければいけないなと思っています」今シーズン、チームは20試合で21得点。これは40チーム中26位タイでした。【アルビレックス新潟 船越 優蔵 監督】「すごい外国籍のストライカーがいたりとか日本代表級の選手がいたりとかではないのでですが、それでもチームとして多く点を取れるようにチャンスを多く作れるようにしていきたいなと思っています」今シーズンは昇格や降格のない特別大会。昇格がかかるJ2リーグ開幕は2か月後に迫ります。【アルビレックス新潟 船越 優蔵 監督】「早く攻撃するとかペナルティボックスの中にボールと人を入れるっていう所は徐々に浸透してきたのかなとは思っています」「『昇格』『昇格』と言われますけど、もちろん目指しますし選手も一緒の気持ちですけど、とにかくその日の練習、その日のワンプレーにこだわるこの姿勢が全てその先に繋がると思ってますので、引き続き来シーズンも求めていきたいなと思っています」チームは7月上旬、沖縄でキャンプを行い、8月7日に開幕する新シーズンに臨みます。