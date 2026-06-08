女優の武田玲奈さんが、6月30日発売のムック「SAUNA BROS.」（東京ニュース通信社）12号の表紙に登場する。



【写真】胸元あらわなヌーディードレス 武田玲奈さんの写真集は必見

すべてのサウナ好きにおくるサウナ雑誌「SAUNA BROS.」vol.12では、最新サウナ特集やJリーグ全60クラブのサウナ好き選手名鑑を紹介。有岡大貴さん、小栗有以さん、長田庄平さんらも登場します。



武田さんが訪れたのは、3月28日にオープンした注目のサウナ「サウナメッツァ大井町トラックス」（東京）。大井町駅の新設された改札から直結する「OIMACHI TRACKS」の4階に誕生。路面電車の車内をイメージしたサウナ室や、ハーブの香りを楽しめるサウナ室など、日常のふとした合間で過ごす、特別な時間過ごす様子をリポートします。



【武田玲奈さんプロフィール】

1997年7月27日生まれ。福島県出身。2014年に「Popteen」レギュラーモデルとしてデビュー。翌2015年には「暗殺教室」で映画デビュー、「監獄学園-プリズンスクール-」でドラマデビューを果たす。2023年からは福島県いわき市の観光や食の魅力を発信する「いわきツーリズム推進匿名部長」を務める。