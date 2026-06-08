『トイ・ストーリー5』スペシャルカフェ開催へ！ ハイテクおもちゃをイメージしたメニューも登場
ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』の公開にあわせたスペシャルカフェ「『トイ・ストーリー5』OH MY CAFE」が、7月3日（金）から、東京、大阪、愛知、宮城で順次開催される。
【写真】ジェシーをイメージした一品も！ スペシャルカフェの詳細
■フォトジェニックなメニューを展開
今回開催される「『トイ・ストーリー5』OH MY CAFE」は、ウッディや仲間たちに加えて、個性豊かなハイテクおもちゃたちをイメージしたポップで楽しいフォトジェニックなメニューが展開される期間限定のスペシャルカフェ。
各会場では、セピア調のウッディのフェイスをあしらったライスとポンチョをイメージしたチキントマトを組み合わせた「＜ウッディ＞ウエスタンチキントマト」や、バズ軍団のシルエットをリムにあしらい世界観を表現した「＜バズ軍団＞ON A MISSION PASTA」など、おなじみのおもちゃたちにちなんだメニューが用意される。
また、ハイテクおもちゃたちをモチーフにしたドリンクメニューに加え、期間限定メニュー「＜ウッディ＆バズ＞久しぶりだな、相棒バーガー」と「＜ジェシー＞思い出の丘とチリコンカン」が登場。いずれも、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質の、身体にやさしいヘルシーな料理となっている。
さらに、各種利用特典が用意されるほか、ドリンクとセットで購入できるスーベニアやカフェオリジナルグッズも販売。グッズには、ワクワク感がたまらないランダム仕様の「アクリルキーホルダー」や「ステッカー」、「テレビ型マグネット」をはじめ、日常使いできる「エコバッグ」や「クッションカバー」などがそろう。
日程
■東京・表参道「OH MY CAFE」
7月3日（金）〜9月13日（日）
■東京・新宿「BOX cafe＆space ルミネエスト新宿2号店」
7月10日（金）〜8月30日（日）
■大阪・梅田「BOX cafe＆space KITTE OSAKA2号店」
7月3日（金）〜8月23日（日）
■愛知・名古屋「BOX cafe＆spaceグローバルゲート2号店」
7月3日（金）〜8月9日（日）
■宮城・仙台「BALLER：S イオンモール新利府店」
7月3日（金）〜8月30日（日）
【写真】ジェシーをイメージした一品も！ スペシャルカフェの詳細
■フォトジェニックなメニューを展開
今回開催される「『トイ・ストーリー5』OH MY CAFE」は、ウッディや仲間たちに加えて、個性豊かなハイテクおもちゃたちをイメージしたポップで楽しいフォトジェニックなメニューが展開される期間限定のスペシャルカフェ。
また、ハイテクおもちゃたちをモチーフにしたドリンクメニューに加え、期間限定メニュー「＜ウッディ＆バズ＞久しぶりだな、相棒バーガー」と「＜ジェシー＞思い出の丘とチリコンカン」が登場。いずれも、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質の、身体にやさしいヘルシーな料理となっている。
さらに、各種利用特典が用意されるほか、ドリンクとセットで購入できるスーベニアやカフェオリジナルグッズも販売。グッズには、ワクワク感がたまらないランダム仕様の「アクリルキーホルダー」や「ステッカー」、「テレビ型マグネット」をはじめ、日常使いできる「エコバッグ」や「クッションカバー」などがそろう。
日程
■東京・表参道「OH MY CAFE」
7月3日（金）〜9月13日（日）
■東京・新宿「BOX cafe＆space ルミネエスト新宿2号店」
7月10日（金）〜8月30日（日）
■大阪・梅田「BOX cafe＆space KITTE OSAKA2号店」
7月3日（金）〜8月23日（日）
■愛知・名古屋「BOX cafe＆spaceグローバルゲート2号店」
7月3日（金）〜8月9日（日）
■宮城・仙台「BALLER：S イオンモール新利府店」
7月3日（金）〜8月30日（日）