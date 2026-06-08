きのう梅雨入りして、きょうもスッキリしない天気の関東。雨で遠のくお客を獲得しようと割引きサービスを打ち出すお店もあるようです。

冷たい雨が降る中、広島市の庭園ではアジサイが花を咲かせています。

「わびさびの日本らしい風景。雨でしっとり濡れていい」

関東甲信は、きのう梅雨入り。東京は「雨の月曜日」となりました。出勤前の男性は…

30代

「しんどいですね、じめじめしちゃって」

みなさん梅雨時はお悩みも増えるようです。

40代

「髪の毛がまとまらなかったり、洗濯物が乾きにくかったりする」

「大雨が降るとなったら買い込んで、出来るだけ（外に）出ないように。仕事だったらあきらめて出るんですけど、極力出たくない」

出不精になりがちな梅雨ですが、雨が降るほどお得なキャンペーンも！

訪れたのは横浜の商業ビルの屋上。バーベキューなどを楽しめるこちらのスポットでは、その日の支払い金額に降水確率をかけた額が次回割引きになるのです。

こちらのお客さんの会計は3万円ほど、きょうの降水確率は30％なので…

スタッフ

「次回使える30％引きのクーポンを差し上げます」

およそ9000円分もお得に！

40代

「雨の日もそういうサービスがあると梅雨でも楽しめる」