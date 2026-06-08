ジメジメして食欲が落ちるこの季節、スパイスの力で乗り切ろうと「カレー商品」が続々と登場しています。本格化する「カレー商戦」、みなさんはどんなカレーが好きですか?

【写真を見る】カレー研究家おすすめの「カレーの隠し味」

カレーの新商品が続々登場

吉村恵理子キャスター:

夏に向けて、カレーの様々な新商品が発表されています。

▼松屋 6月9日〜期間限定販売

「ネオトマトごろごろチキンカレー」1050円

▼日清食品 6月15日〜数量限定販売

「オーベルジーヌ監修 欧風カレー」375円

盛り付け方は味わいに影響も…カレー研究家が教える黄金比は?

吉村キャスター:

7割の人が月1回はカレーを食べるというデータもありますが、その際の盛り付け方はどうでしょうか?

【カレーの盛り方】※マクロミル調べ（ 20歳以上の男女1986人）

全がけ:14.4%

半がけ:84.5%

セパレートなどその他:1.2%

カレー研究家の一条もんこさんによると「盛り付け方は味に影響がある」といいます。

▼全がけ:カレーがご飯を覆いダイレクトに味わえる

▼半がけ:好みを調整しながら様々な食感が味わえる

また、一説によると「盛り付け方には地域差もあるのでは。関西は“全がけが多い”印象がある」とのことです。

なお、一条さんのおすすめは「半がけ」。「ご飯:カレー=1:2」の割合がライスマネジメントしやすい黄金比とのことです。

ポイントは“5大要素”を補うもの 味に差がつく「隠し味」

吉村キャスター:

家庭の味で差がつくのが「隠し味」です。

【カレーの隠し味は?】※食と暮らしのメディア「macaroni」暫定のランキング

1位:チョコレート

2位:トマト

3位:コーヒー

カレー研究家の一条もんこさんによると、「カレーのおいしさの5大要素（甘味・旨味・酸味・苦味・塩味）を補うものがおすすめ」だということです。

街の人にもお聞きしました。

20代

「中濃ソースはよりコクが出る」

30代

「チョコレートはより濃厚になり甘味が増す」

一条さんのおすすめの隠し味は…

▼まろやかさアップには「みりん」

▼さわやかさアップには「トマト」

レトルトがルーを逆転！スパイスの香り損なわれない「生カレー」も登場

吉村キャスター:

レトルトとルーの販売金額は、2017年にレトルトがルーを上回りました（※インテージ調べ）。

逆転の理由として、このようなことが挙げられます。

▼単身世帯や共働き世帯の増加

▼時短志向の強化

▼電子レンジ対応商品などのレトルトカレーの品質の高まり

レトルト商品も増えていますが、「最新レトルトを超えた」と言われている「生カレー」という商品があります。

▼「チャンピオンカレー 生カレー中辛」380円（180g）※参考価格

・お店の味を追求しており、高温殺菌をしない非レトルト加工。

・チルドでパックされており、熱に弱いスパイスの香りや味が損なわれない。

・冷蔵保存で120日もつ。

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＜プロフィール＞

田中ウルヴェ京さん

スポーツ心理学者（博士）

五輪メダリスト 心理コンサルティング

こころの学びコミュニティ「iMiA（イミア）」主宰