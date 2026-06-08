女優の広田レオナ（63）が6日放送の「THEシン世界サミット」（土曜後3・00）に出演。22歳下の夫の秘密を暴露した。

この日は、年上女性＆年下男性の年の差カップルがスタジオに登場。18年9月に22歳下の男性と結婚した広田は「皆さんラブラブだし…何か私、全然違うんで…本当のこと言っちゃってもいいんですか？」と語った。

広田は「具合悪くて、喘息の発作を起こして、救急車で運ばれるとかあるじゃないですか。普通の旦那さんだったら、“大丈夫？”とかってあるじゃないですか？なんか一生懸命ラインやっているんですよ」と語った。

誰とラインのやり取りをしていたのかと聞かれると「凄いきれいな、韓国人の女性なんですよ」と言い、「で、国際ロマンス詐欺に引っかかっていたんですけど」と苦笑した。

さらに「私ね。ワンコもニャンコそうですけど。熱帯魚もそうだけど。人間も育てるのが大好きなんですよね。男の人を育てるの大好きなの」と言い、MCの元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が「そういう愛の形なんですよ。僕はそう見えます」と言うと、「そういうふうによく言ってくれるから…。一茂さん、本当に優しい」と笑顔で語っていた。

広田は94年に俳優の吹越満と結婚し、05年に離婚。その後も一緒に子供の世話をするなど良好な関係を続け12年に復縁したが、16年に再び離婚したことが明らかに。18年9月に現在の夫と再婚した。21年には肺腺がんを公表し手術を受けたが、今年3月に「寛解しました」と報告している。