タレントのマツコ・デラックスが８日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。日本に生まれたことに心から感謝する一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、１５〜１９歳の若者に聞いた「生まれ変わったら、どの国に生まれたい」アンケートの結果、１位・日本、２位・韓国、３位・アメリカという結果が出たという記事を紹介。

この結果について聞かれたマツコは「まあ、そうだろうねっていうランキングよね」と話し出すと「意外！ってのが入ってない。例えばだけど、西サモアとかトリニダード・トバゴとかね。そういうのが入ってたら、『ウワッ！』って盛り上がったんだろうけど『でしょうね』って結果よね」と続けた。

ここでＭＣの大島由香里アナウンサーに「マツコさんだったら？」と聞かれると「日本以外はイヤ！」と即答。「すっごい良かったと思ってる、日本に生まれて。もう海外旅行に行くのもあんまり関心なくなってるもん。あんまりっていうより、あたし、もう何十年も海外行ってないから」と続けた。

その上で「今まで行った国でもう１回行ってもいいなと思ってるのはイタリアとかスペインぐらい。メシも超うまかったし、本当にメシだけってわけじゃないけど、あたしたち、生まれたからなおさらそう思うかも知れないけど、こんなに過ごしやすい国なくない？」と日本を称賛。

「３日、４日ならいいけど、旅行に行って比べるじゃない？ どうしても日本と。日本よりいいなって思った国はないな。本当、ラッキーよ、日本に生まれたのは」と本音で話していた。