【大阪杯＝レース評価Ａ】勝ったのはクロワデュノール。直線で左右にふらつきながらも堂々の差し切り。スムーズに伸びていれば、３／４馬身差はさらに広がっていたという見解は天皇賞・春の当コーナーで触れた通り。ただ、当時もＡ評価だったが、辛勝の天皇賞・春を経て臨む宝塚記念で評価は上げにくい。大阪杯がＧ１昇格後、春の古馬三冠をすべて使ったのは１８年キタサンブラック（《１》《１》〈９〉着）、同年スマートレイアー（〈９〉〈７〉〈１０〉）と昨年のジャスティンパレス（〈６〉〈６〉〈３〉着）の３頭だけ。昇格前年のキタサンブラックも〈２〉《１》〈３〉着。３億円のボーナスがかけられるのは当然の難題なのだ。

逃げて２着のメイショウタバルをＧ評価に推す。５８秒１―５９秒５と前傾ラップ。大阪杯がＧ１になって前傾になったのは３度目で、雨の中レイパパレが逃げ切った２１年とレコード決着の２５年。２５年はデシエルトが大逃げしていたため、２番手以降は後傾と推定できる。今年は離れた２番手グループが４番人気のショウヘイ（１０着）など大きく崩れるなか、最後まで止まることなく自身のラストは１２秒２。クロワデュノールにかわされたことよりも、３着につけた１馬身差を評価したい。

脚質上、同型との兼ね合いが実戦では課題とはなるが、ドバイ遠征明けでの快勝だった前走よりも、ステップレースとして内容はかなり上。今年は得意の阪神だけを狙ってきた春２戦。実を結ぶ準備はできている。

【当該レースから出走予定の各馬評価】

メイショウタバル Ｇ

クロワデュノール Ａ

ダノンデサイル Ａ

タガノデュード Ａ

【有馬記念＝レース評価Ａ】過去１０年の勝ち馬の最終４角の通過順は９頭までが５番手以内（うち６頭は３番手以内）だが、ミュージアムマイルは４角１１番手からの差し切りを決めた。

グレード制導入後の有馬記念で４角１０番手以降から勝利をつかんだのは４頭目。２０００年に古馬Ｇ１完全制覇を成し遂げたテイエムオペラオー、０６年に有終の美を飾ったディープインパクト、直線一気でぶっこ抜いて１番人気に応えた当時３歳のゴールドシップ（１２年）と超一流馬の名が並ぶ。誤算続きで年明け初戦となるが、さらなる活躍が約束された勝利だったのは確かだ。

【当該レースから出走予定の各馬評価】

ミュージアムマイル Ａ

コスモキュランダ Ａ

ダノンデサイル Ａ

レガレイラ Ａ

マイネルエンペラー Ｂ

メイショウタバル Ｃ

シンエンペラー Ｃ

ミステリーウェイ Ｃ

【日経賞＝レース評価Ａ】中盤からまくり合戦に。好位で運んだ前年の有馬記念２着のコスモキュランダはごちゃつくロスもあって７着。勝ったマイユニバースが１２秒２、１２秒１、１１秒７の尻上がりのラップを４角１１番手から突き抜けた。

勝ち時計はレース史上２番目に速く、同じ舞台の有馬記念でも歴代６位に相当する。中山の芝２５００メートルで３戦３勝とめっぽう強く、年末のＧＰがより楽しみだが、初の阪神内回りに対応できれば上位進出も。また、重賞初挑戦で２着のミクニインスパイアは直線でもたれなければの内容。未知の可能性を感じる。

【当該レースから出走予定の各馬評価】

マイユニバース Ａ

ミクニインスパイア Ａ

コスモキュランダ Ｂ

ミステリーウェイ Ｃ

※評価は上位順にレースはＡ〜Ｃ、馬別はＧ〜Ｃとなります。