リーグH連覇を目指し、次の土日、プレーオフに臨むブルーサクヤ鹿児島。

この週末も、厳しい練習に取り組んでいました。

（記者）「連覇に挑むブルーサクヤ鹿児島。いつも以上に熱気がこもっています」

得点ランキングトップ10入りしている選手は青選手のみですが、総得点数はリーグ2位。チーム力を武器に、レギュラーシーズンを2位で通過しました。

（楠本繋生監督）「16人誰がコートに入っても崩れることがないのが持ち味」

個人技ではなくチームで得点を奪うために、この日もパスの出し方を丁寧に確認していました。

失点の少なさはリーグ4番目

一方、失点の少なさはレギュラーシーズン1位の香川に勝ります。固い守備の中心はタイプの異なるゴールキーパー陣。試合を通じて好セーブを見せる宝田選手、要所で存在感を放つ川村選手です。

（シュート阻止率5位 宝田希緒選手）「持ち味は駆け引きで止めること、チームを助けるキーピングをしたい」

（7mスロー阻止率3位 川村夏希選手）「（セーブは）流れを変えられるところ。気持ちを強く、チームに勢いをつけるキーピングをしたい」

今季、2人の選手が引退を発表。今回が集大成のプレーオフ

今季、2人の選手が引退を発表。キャプテンとして昨シーズン優勝に導いた河嶋選手にとって、今回が集大成のプレーオフです。

（河嶋英里前主将）「最後プレーオフでも、ファンの声援を借りながら一緒に戦って、みなさんに最高な恩返しをしたい」

（笠井千香子主将）「昨シーズン見た景色をみんなと見て、引退選手も一緒に笑顔で終わりたい。自分たちがやってきたことを出し切って、その結果が連覇につながればいい」

連覇への挑戦が、始まります。

ブルーサクヤ鹿児島の初戦は、準決勝で今月13日。勝てば翌日に決勝です。

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