ドル売り反応、イラン、対イスラエル軍事作戦の終了を宣言との報道で＝ロンドン為替



ファルス通信が「イラン、対イスラエル軍事作戦の終了を宣言」と報じている。これを受けて、再びドル売りの反応。ポンドドルが1.3368付近に高値を伸ばしたほか、ユーロドルも1.1542付近へと小幅に高値を更新している。ドル円は159.90台へとやや軟化。NY原油先物は92ドル台に軟化。米10年債利回りは4.54％台に低下している。中東関連の報道にドル相場が神経質に反応している。



USD/JPY 159.93 EUR/USD 1.1536 GBP/USD 1.3360

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