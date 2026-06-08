本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



6/8（月）



EUR/USD

1.1500（12億ユーロ）

1.1520（5.40億ユーロ）

1.1550（7.01億ユーロ）

1.1580（6.56億ユーロ）

1.1600（19億ユーロ）

1.1615（11億ユーロ）

1.1635（10億ユーロ）

1.1640（6.87億ユーロ）

1.1650（6.58億ユーロ）

1.1655（6.55億ユーロ）

1.1700（24億ユーロ）

1.1750（8.37億ユーロ）



USD/JPY

159.00（7.11億ドル）

160.00（34億ドル）

160.25（9.41億ドル）



GBP/USD

1.3450（11億ポンド）



ユーロドルは1.1500と1.1600、1.1615、1.1635などに大規模設定が観測されている。1.15台には1.1520、1.1550、1.1580などに中規模設定が観測されている。相当強いマグネット効果が残っているが、1.1500のポイントを下抜けた場合は、下方に解き放たれる可能性があり、注意しておきたい。

ドル円は160.00に34億ドルの特大規模の期限が設定されている。160.25には9.4億ドルの大規模に近い設定が観測されている。まずは、160.00に値動きを縛られる動きが想定されよう。

ポンドドルは1.3450と上方に大規模設定が観測される。

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