京阪グループ、梅雨時期ありがたい「傘シェアリング」開始 駅や商業施設が連携【計60スポット一覧】
京阪グループ7社（京阪ホールディングス、京阪電気鉄道、叡山電鉄、京福電気鉄道、京阪流通システムズ、京阪百貨店、京阪建物）が、傘のシェアリングサービスを開始した。
【画像】ありがたい…京阪の傘シェアリング 利用方法・料金など
傘のシェアリングサービス「アイカサ」（運営：株式会社Nature Innovation Group）と協業するもので、梅雨目前の時期から、京阪グループの鉄道駅・ショッピングモール・百貨店・オフィスビルなどグループ横断の計60スポットへ順次展開。駅と商業施設を一体的に組み合わせた同種の取り組みは、関西では初めてだという。
■実施概要
レンタルスポット（傘立て）の設置以降、順次、サービス提供を開始。
サービス提供状況は「アイカサ」公式アプリより確認。有料。
京阪電鉄 天満橋／京橋／守口市／門真市／古川橋／大和田／萱島／寝屋川市／香里園／枚方市／樟葉／丹波橋＝6月8日以降順次（予定）
叡山電鉄 出町柳／茶山／京都芸術大学／一乗寺／修学院／八瀬比叡山口／岩倉／貴船口／鞍馬＝5月12日
京福電鉄 四条大宮／西院／帷子ノ辻／北野白梅町＝6月4日
京阪シティモール／京阪モール／枚方モール／KUZUHA MALL＝5月28日以降順次
京阪百貨店 守口店＝6月4日
OMM＝6月9日以降順次（予定）
京阪淀屋橋ビル／京阪谷町ビル／京阪交野ビル＝5月28日
【画像】ありがたい…京阪の傘シェアリング 利用方法・料金など
傘のシェアリングサービス「アイカサ」（運営：株式会社Nature Innovation Group）と協業するもので、梅雨目前の時期から、京阪グループの鉄道駅・ショッピングモール・百貨店・オフィスビルなどグループ横断の計60スポットへ順次展開。駅と商業施設を一体的に組み合わせた同種の取り組みは、関西では初めてだという。
レンタルスポット（傘立て）の設置以降、順次、サービス提供を開始。
サービス提供状況は「アイカサ」公式アプリより確認。有料。
京阪電鉄 天満橋／京橋／守口市／門真市／古川橋／大和田／萱島／寝屋川市／香里園／枚方市／樟葉／丹波橋＝6月8日以降順次（予定）
叡山電鉄 出町柳／茶山／京都芸術大学／一乗寺／修学院／八瀬比叡山口／岩倉／貴船口／鞍馬＝5月12日
京福電鉄 四条大宮／西院／帷子ノ辻／北野白梅町＝6月4日
京阪シティモール／京阪モール／枚方モール／KUZUHA MALL＝5月28日以降順次
京阪百貨店 守口店＝6月4日
OMM＝6月9日以降順次（予定）
京阪淀屋橋ビル／京阪谷町ビル／京阪交野ビル＝5月28日