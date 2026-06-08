北海道留萌（るもい）市の女子高校生（当時１７歳）を橋から転落させて殺害したとして、殺人や監禁などの罪に問われた旭川市の無職内田梨瑚（りこ）被告（２３）の裁判員裁判の公判が８日、旭川地裁（田中結花裁判長）であった。

検察側は「女子高校生の尊厳を踏みにじり、心身ともに極限まで追い込んだ」などとして懲役２７年を求刑し、弁護側は情状酌量を求めて結審した。判決は２２日。

起訴状によると、内田被告は２０２４年４月１８日深夜〜１９日未明、知人の女（２１）（殺人罪などで懲役２３年が確定）らと共謀し、女子高校生を車に監禁して暴行。裸にして旭川市の橋の欄干に座らせ、川に転落させて溺死させたとされる。

内田被告はこれまでの公判で監禁罪は認めたが、殺人罪は否認してきた。

検察側は論告で、内田被告らが執拗（しつよう）な暴行や長時間の監禁の末、「死ねや」などと脅迫した行為が女子高校生の死亡につながったと指摘。「被告が殺人の実行行為を行ったと認められる」とし、共犯者の中で最も重い責任を負うべきだと述べた。

論告に先立ち、女子高校生の父親が意見陳述を行った。父親は「娘はかけがえのない宝物。助けてやれなかったことが悔しくて情けない」と声を震わせ、「家族の悲しみは当時のまま。どうか、どうか、娘の望む判決を下してください」と涙ながらに訴えた。

一方、弁護側は、改めて殺意や殺害行為を否認し、「計画性はなく、すべての責任を被告に負わせるべきではない」と主張した。内田被告は最終陳述で「裁判を通して改めて結果の重大さを身にしみて感じた。反省、謝罪、償いの日々を送る」と語った。