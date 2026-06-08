8月28日から30日に山梨県 山中湖交流プラザ きららにて開催される、スペースシャワー主催の野外音楽フェスティバル『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026』の、第3弾出演アーティストが発表となった。

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今回は、KANA-BOON、東京スカパラダイスオーケストラ、ハンブレッダーズ、Lucky Kilimanjaroや、スペースシャワーTVで放送中の斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN / TenTwenty）によるレギュラー番組が、出張編『斎遊記 -富士山編‘26-』として出演することが明らかになった。

そのほか、RIP SLYMEよりPES、NulbarichからJQのソロ名義 Jeremy Quartusがそれぞれソロ初登場。初出演アーティストが計11組ラインナップされ、新たに24組が加わり全体ラインナップの約9割が並んだ。

また、本日6月8日よりオフィシャル最終先行チケットの受付がスタート。最終先行の受付では、J:COM加入者限定の申込み枠が新設され、オリジナル特典のプレゼントもあるとのことだ。さらに、2025年より始まったふるさと納税枠やラブシャ公式会員サービス“ラブシャビレッジ”枠での受付も用意されている。

なお、本フェスと連動した期間限定レギュラーラジオ番組が山梨のラジオ放送局 FM FUJIで放送中。6月度マンスリーDJはROY（THE BAWDIES）が担当する。

今後も新たな発表や、YouTubeチャンネルおよび各種SNSよりオリジナルコンテンツを発信予定だ。

＜『SWEET LOVE SHOWER 2026』主催者メッセージ＞

皆さん、こんにちは！あっという間に6月に入りましたが、いかがお過ごしでしょうか～？

31年目に突入しましたSWEET LOVE SHOWER略してラブシャ、4月に第2弾アーティスト発表を行いました、オフィシャル2次先行予約にも多数の申し込み頂きまして、ありがとうございました！！また、オフィシャルツアー、駐車券など周辺チケットも発売をスタートしまして、こちらもお申し込みありがとうございます！ラブシャ行ってみたいけど、、山中湖遠いのかなぁ？行くの大変なのかなぁ？そんな皆様ご安心を！会場最寄りの駅から、はたまた地元から、各地発着のツアーバスが、あなたの行き帰りをサポートします、是非ツアーバスもチェックしみてください！！

そして本日、第3弾アーティスト24組を追加発表致しました～！！

今回の発表で、、全96組中87組のアーティスト発表を行いました。31年目を迎えた2026年のラブシャ、こちらでほぼ全体像となり、残るはWATERFRONT STAGE6組とCLOSINGDJ3組の発表を残すのみとなりました。今年もスペシャのラブシャらしい、ジャンルレスで多様な音楽に溢れた3日間になったかと思います。

30年を超えるラブシャがずっと大事にしてきていること、当たり前ですが音楽です。どうすればお客さんに楽しんでもらえる、スペシャらしさ、個性のあるラブシャになるか。ロケーションも大事な要素の一つですが、最も大事なところは音楽です。スペースシャワーが番組で伝えてきた音楽を、イベントで生で体験してもらいたい、そんな想いで日比谷野外大音楽堂からスタートしたSWEET LOVE SHOWER。スペースシャワーが伝えてきた音楽＝スペシャスタッフが伝えたい音楽自分たちが曲を聴いて、LIVEを見て、心揺さぶられたアーティストの方々、そんなアーティストさんの皆さんに、今年もご出演頂けることになりました！本当に幸せなことです、ありがとうございます。ご来場予定の皆様、非日常の最高のロケーションで最高の音楽を生で体験して頂き、やっぱり音楽って最高やなぁって思って頂けたら嬉しいです。

そして、本日より最終先行予約もスタート致しました。先行予約はこれが最後となります、残り僅かとなっている券種もございますので、まだチケットをゲットされていないお客様、この機会をご利用頂ければと思います。

気がつけばもうラブシャまで3ヶ月を切りました、我々スタッフも、皆様と最高の夏の思い出を作るべく、当日に向けた準備を進めていっております。2026年夏、山中湖で共に最高の音楽体験を！！

SWEET LOVE SHOWERスタッフ一同

（文＝リアルサウンド編集部）