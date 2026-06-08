本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前週末比2563円安の6万4024円と3日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は6社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、4月中間期経常益26％増で配当予想増額修正が評価されたカナモト <9678> [東証Ｐ]など。そのほか、ニッポン高度紙工業 <3891> [東証Ｓ]は6日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<2264> 森永乳 東Ｐ 食料品

<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙

<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業

<9256> サクシード 東Ｇ サービス業

<9678> カナモト 東Ｐ サービス業



<9824> 泉州電 東Ｐ 卸売業



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