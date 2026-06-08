　本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前週末比2563円安の6万4024円と3日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は6社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、4月中間期経常益26％増で配当予想増額修正が評価されたカナモト <9678> [東証Ｐ]など。そのほか、ニッポン高度紙工業 <3891> [東証Ｓ]は6日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<2264> 森永乳　　　　東Ｐ　食料品
<3891> 高度紙　　　　東Ｓ　パルプ・紙
<8282> ケーズＨＤ　　東Ｐ　小売業
<9256> サクシード　　東Ｇ　サービス業
<9678> カナモト　　　東Ｐ　サービス業

<9824> 泉州電　　　　東Ｐ　卸売業

株探ニュース