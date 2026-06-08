2017年に自殺した長崎市の当時高校2年の男子生徒の両親が、学校側に損害賠償を求めた裁判で判決です。

長崎地裁はいじめがあったと認めたものの、自殺との因果関係については両親側の請求を退けました。

訴えを起こしていたのは2017年に自殺した当時海星高校の2年生だった男子生徒の両親です。

裁判では、学校側がいじめ防止の対策を怠ったために男子生徒がいじめを原因に自殺したとして損害賠償などを求めていました。

8日の判決で長崎地裁は、男子生徒は「中学3年時にいじめ行為を受けていたと認められる」とした上で学校側に安全配慮義務違反があったとしました。

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一方で、「いじめ行為のみではなく男子生徒を取り巻く様々な要因によって自殺に至った。教員らが自殺を予見することは極めて困難であったと言わざるを得ない」

として、「自殺と学校側の安全配慮義務違反との間には因果関係を認めることができない」としました。

その上で、「男子生徒の精神的苦痛に対する慰謝料額は300万円とするのが相当」として弁護士費用と計330万円の支払いを命じました。