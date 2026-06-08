【エルサレム＝福島利之、ワシントン＝阿部真司】イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は７日、イスラエル北部に向けて弾道ミサイルを発射した。

イスラエルが報復攻撃して交戦となり、８日も応酬が続いた。交戦は４月８日の停戦以来初めてだ。米国のトランプ大統領が８日、ＳＮＳで双方に攻撃の即時中止を呼びかけ、イラン軍は作戦終了を発表したが、停戦を維持できるか予断を許さない。

イスラエル軍などによると、イランのミサイルは７日夜から８日昼にかけて約３０発が断続的に発射された。大半は迎撃されたとみられるが、公共放送カンによると、ヨルダン川西岸の入植地では家４軒が破壊された。けが人は出ていない。

米主要ニュースサイト・アクシオスによると、トランプ氏は７日、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相に電話で自制を求めた。だが、イスラエル軍は会談後、数十機の戦闘機でイラン各地の防衛システムを大規模に空爆した。

革命防衛隊は７日夜、攻撃は、イスラエルがレバノンを繰り返し攻撃した停戦違反に対する「警告」だとの声明を出した。イスラエルが７日、親イラン勢力ヒズボラが拠点を置くレバノンの首都ベイルート南郊を攻撃したのが引き金だ。

イラン各地では爆発音が伝えられた。革命防衛隊は８日、西部フゼスタン州の石油化学施設が攻撃され、イスラエル北部の同様の施設に報復したと発表した。