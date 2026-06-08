​2年ぶりの最新シングル「しゅがぴゅあ」のリリースを記念して、スポニチ東京本社でソロインタビューを受けたピュアリーモンスターの百瀬安由未。かつて客席から舞台を見上げていた少女が、声優、そしてアイドルの世界でどのように向き合ってきたのか。覚醒していくまでの物語を届ける。（「推し面」取材班）

スポニチ東京本社の机の上。手元に置いた百瀬のスマホ通知音が鳴る。「ごめんなさい、通知すぐオフにしますね」。そんなささやかな気遣いに素顔が垣間見えた。

活動の原点は、かつて母の隣で息を呑んだ、劇団四季の客席にあった。

​「私と同年代ぐらいの子がお芝居をしていることにすごく感銘を受けまして、『めちゃめちゃやりたい』と思ったんです」

​ まっすぐ前を見つめる瞳が、当時の圧倒的な光を想起させるように瞬きを止める。

漠然とした芝居への憧れは、アニメ「SKET DANCE」との出合いによって、見た目の年齢感に依存せず何にでもなれる「声優」という具体的な目印へと昇華された。

​ 専門学校へと進み、初めて勝ち取った収録が、ゲームアプリ「逆転オセロニア」。

公式の告知映像が出た時はそれを画面録画して真っ先に母に送ったという。幼い頃、劇団四季の客席で隣に座っていた母への報告。ようやく自分の声が世界に届いた実感を、深く噛み締めた瞬間だった。

そのささやかな成功体験は、次なる運命の濁流によって一瞬で飲み込まれることになる。

​去年10月、ピュアモンへの加入が決定した。同期はいない。たった一人での新メンバーとしてのスタート。それは、完成された歯車の中に、スキルのない自分の身体を放り込むことを意味していた。

​最初のステージのために与えられた課題は、歴代の楽曲のうち、11曲のフォーメーションを短期間で完全暗記すること。ダンスの基礎すらままならない状態での挑戦だった。

​ 「毎日家の近くのスタジオを借りて、朝から晩まで1人で練習して…。『同期がいればスタジオ代も割り勘できるのにな』って、心細くなりながら（笑）」

​言葉を紡ぐ唇が、自嘲気味な短い笑い声を漏らす。

そのノイズの裏側で机の木目をじっと見つめる視線が、当時の張り詰めた精神状態を生々しく物語っていた。

​ 一人きりで鏡に向き合い続ける、終わりのない夜。レッスンに行けば、1人で練習していたせいで独自の解釈でズレてしまった手の角度の間違いに気づき、立ち位置が分からなくなってしまった。

​「もう、どうしたらいいかわからない」。入ってすぐに訪れた試練だった。

​ 成長途上の百瀬を救ったのは、恩師であるボイストレーナーが授けた強烈な金言だった。

「50代、60代、70代になっても仕事を続けたいんでしょ？ ならば長くのどを痛めない正しい発声を身につけなさい」という技術論。そして、表現の本質を突く、もう一つの言葉。

​ 「表現することにおいて、『ドン引きされるつもりでやりなさい』って言っていただいたことがあって。周りに引かれちゃうんじゃないかなって怖気づいて、中途半端な表現になってしまうことがあったんです。でも『今日はドン引きされよう』と思って、やりたい放題やるようにしました」

​その言葉を口にした瞬間、それまでの「可愛い後輩」としての佇まいが、野生的なまでの光を放つ瞳によって完全に切り替わった。

​ 失敗を恐れて小さくまとまるくらいなら、世界のすべてにドン引きされるほどの過剰さで己を突き通す。ラジオや特典会で周囲から「おじさんみたい」と評されるあの独特のキャラクターさえも、実はこの「ドン引きされる覚悟」針が反対側へと極端に振れた結果として生まれた、純度の高い個性の証明であったのだ。

加入から半年。流した涙の数だけ強くなった新星の視線は今、グループの10周年、そしてその先にある聖地へと迷いなく向けられている。

​ 「自分がきっかけでピュアリーモンスターを知ってくれる人を増やしていって、最初から応援してくださった方が『百瀬で良かった』って思っていただけるような完成度に仕上げたいです。個人のお仕事を頑張ってグループを大きくして……すごく大きなところで先輩たちが喜んでくれる顔を見たいし、先輩たちを泣かせたいと思います。武道館に立って、先輩を泣かせることが目標です」

​ 先輩たちが守り抜いてきた歴史への感謝を胸に、自らが媒介となってグループを武道館へと押し上げる。その言葉に、新メンバーとしての甘えは一切存在しない。

​ インタビューが終了し、一礼して立ち上がった手のひらは、かつて客席で劇団四季を見上げていたあの小さな手のひらではない。ドン引きされるほどの覚悟でマイクを握り締めてきた声優アイドルの手がそこにあった。

​ 中途半端でいるくらいなら、すべてを賭けてやりきればいい。いつか、武道館のステージで先輩たちを泣かせるそ

の日まで。ドン引きされるほどの覚悟でマイクを握り締める百瀬の背中を、客席は全力で、そしてどこまでも熱く応援している。