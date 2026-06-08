夏帆、映画初主演・一ノ瀬ワタルの魅力は「いつでも全力ですごくまっすぐ」
俳優の一ノ瀬ワタルと女優の夏帆が8日、都内で開催された映画『四月の余白』完成披露舞台あいさつに、上阪隼人、山崎七海、吉田恵輔監督と共に出席。夏帆が一ノ瀬の魅力を語った。
【写真】かわいい！ 夏帆、全身ホワイトコーデで登壇
本作は、吉田監督自身が多感な時期に出会った非行少年や彼らを取り巻くコミュニティーをモデルに、人の痛みも常識も理解できない少年たちと、そんな子どもたちに本気でぶつかりながらも彼らに寄り添う大人の生々しいもがきを描く。
今回が映画初主演となる一ノ瀬は「もちろんうれしさもあるんですけど、『四月の余白』は衝撃作でもあると思うので、これからみなさんに見ていただいて、みなさんにどう評価していただけるのか楽しみでもあるけど不安でもあるという、2つの気持ちが今あります」とコメント。今作への出演は吉田監督からのオファーだったそうで、吉田監督は「あったかい雰囲気もあるし、いかつい役もいっぱいやってる。それを両方持っている方なので、ぜひ一緒にやりたいな、と（思った）」と一ノ瀬にオファーした理由を明かした。さらに吉田監督は「昔オーディションに来てくれて」と振り返り、一ノ瀬は「そうなんですよ。2回オーディションに行ってるっすけど、2回とも落ちてる」と笑った。
夏帆は共演の一ノ瀬の魅力を「この笑顔がとても素敵ですよね」とニッコリ。「人懐っこいチャーミングさもありつつ、どこか哀愁というか物悲しさも感じつつ。とても素敵だなと思いました」と続け「あとはいつでも全力ですごくまっすぐ現場にいらっしゃって。打ち上げのときも誰よりも動き回って、スタッフさん全員に声をかけて回ってらっしゃったのがすごく印象的でした」と明かした。一ノ瀬は「ありがとうございます、そんな…うれしいです」と恐縮していた。
“変えたいのに変えられないこと”を発表する場面で、夏帆は「締めのラーメンです」と回答。「やめたいのにやめられない、に近い」とした上で「そんなにたくさんお酒を飲みに行くわけじゃないんですけど、飲みに行くと絶対にラーメン食べちゃうんですよ。絶対に食べたくなっちゃう」と告白。夏帆は「そろそろやめたいな、って。次の日のダメージもなかなか辛いものがあるので」と打ち明けた。
映画『四月の余白』は、6月26日より全国公開。
【写真】かわいい！ 夏帆、全身ホワイトコーデで登壇
本作は、吉田監督自身が多感な時期に出会った非行少年や彼らを取り巻くコミュニティーをモデルに、人の痛みも常識も理解できない少年たちと、そんな子どもたちに本気でぶつかりながらも彼らに寄り添う大人の生々しいもがきを描く。
夏帆は共演の一ノ瀬の魅力を「この笑顔がとても素敵ですよね」とニッコリ。「人懐っこいチャーミングさもありつつ、どこか哀愁というか物悲しさも感じつつ。とても素敵だなと思いました」と続け「あとはいつでも全力ですごくまっすぐ現場にいらっしゃって。打ち上げのときも誰よりも動き回って、スタッフさん全員に声をかけて回ってらっしゃったのがすごく印象的でした」と明かした。一ノ瀬は「ありがとうございます、そんな…うれしいです」と恐縮していた。
“変えたいのに変えられないこと”を発表する場面で、夏帆は「締めのラーメンです」と回答。「やめたいのにやめられない、に近い」とした上で「そんなにたくさんお酒を飲みに行くわけじゃないんですけど、飲みに行くと絶対にラーメン食べちゃうんですよ。絶対に食べたくなっちゃう」と告白。夏帆は「そろそろやめたいな、って。次の日のダメージもなかなか辛いものがあるので」と打ち明けた。
映画『四月の余白』は、6月26日より全国公開。