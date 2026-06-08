◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦 北九州市大３―２花園大（８日・東京ドーム）

２１年ぶり６度目の出場の北九州市大（九州六大学）が、３年ぶり３度目出場の花園大（京滋大学）を３―２で下した。エース右腕・山下薫輝（４年）が６回１失点１１奪三振と快投。巨人・坂本勇人内野手（３７）の大ファンで、憧れの存在と同じ東京ドームで躍動し、同校を大会２２年ぶりの勝利へと導いた。

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勝利をつかんだ右手には、オレンジ色の「坂本勇人」タオルが握られていた。北九州市大の最速１４９キロ右腕・山下は、直球と鋭いフォークを武器に６回１失点１１奪三振の好投で初戦突破に貢献。本格派右腕として中日やソフトバンクで活躍した中田賢一を擁して以来、２２年ぶりの全国１勝に「２２年前の１勝を超えるつもりで来ましたし、挑戦者として最初から試合に入っていくことができた」と愛用の応援タオルで汗を拭った。

小学２年の時にスターのとりこになった。東京Ｄで観戦した巨人戦で、本塁打を放ったのが坂本。「サッカーをしたかったので野球を嫌々やっていた」という山下少年は一転して野球に打ち込み、大学日本一を決める舞台にたどり着いた。試合前のキャッチボール中には「ここでやっていたのかとか、意味のないところまで行ったりした（笑）」と熱気の渦が巻く遊撃の定位置を観察して力をもらい、マウンドでは景色…ではなく打者を観察し、直球と落差のあるフォークで最少失点に封じた。

国公立大とあって練習環境は強豪私立大には劣り、室内練習場もない。その中で支えにしたのは坂本の言葉だ。「『根拠のない自信を持って、それを裏付ける努力をする』っていうことを言ってて。確かになって思って」。授業前の午前７時半から全体練習を行い、授業後には自主練習。アルバイトで遠征費をまかなうなど、環境面のハンデを工夫と努力で乗り越えてきた。「全国の国公立大学に、ちゃんとやればできるんだぞというところを見せたい」。有言実行の１勝に胸を張った。

１０日の２回戦では、プロ注目の左腕・米沢を擁する関大と激突。チーム初の大会２勝がかかるだけでなく、大学卒業後も野球継続を目指す右腕にとっても、人生を変えるための戦いが続く。次戦の舞台も再び東京Ｄ。「ここで抑えることが一番のアピールになる。２２年前も１つ勝って次で負けているので、次の１勝を取るために万全の状態で迎えたい」。全国の国公立大に衝撃を与える白星をつかみにいく。（小島 和之）